Dit zijn de prijzen van de vernieuwde Mitsubishi ASX

De Mitsubishi ASX is zonder meer een vreemde eend in de bijt, maar als je waar wilt voor je geld, dan zijn er verdomd weinig auto's die het tegen hem kunnen opnemen.

De Mitsubishi ASX mag dan enkele opvallende stijlelementen hebben, het is niet bepaald het type auto dat op straat in het oog springt. Het zal de Japanse autofabrikant weinig deren, ogenschijnlijk doet het iets goed: wereldwijd is het model ruim 1,3 miljoen keer verkocht. Hoogstwaarschijnlijk zullen in Nederland de nodige zielen overstag gaan en het faceliftmodel kopen; deze kost namelijk slechts 29.990 euro.

30 mille voor een hagelnieuwe crossover is anno 2019 absoluut een prima prijs. Sterker, de ASX bevindt zich aan de financieel aantrekkelijke zijde van de belkromme. Het verklaart ook wel waarom de Japanner zo goed scoort. Zijn basisprijs is niet mis, de uitrusting die je voor het bedrag krijgt is ronduit smakelijk. De zogenaamde Pure-uitvoering, het instapmodel, heeft o.a. airco, cruise control, verwarmbare voorstoelen, lichtmetalen velgen en LED-verlichting.

Wie zijn ASX nog completer uitgerust wil hebben, kan kiezen voor de Intense (32.990 euro) of Instyle (34.990 euro). De middelste versie heeft als extra’s ingebouwde navigatie, synthetisch leren bekleding en 18″ velgen. De duurste uitvoering wordt geleverd met een panaromadak, daadwerkelijk leren bekleding en een audiosysteem met negen speakers.

Kieskeurig moet je niet zijn als je de vernieuwde Mitsubishi ASX wilt bestellen. De auto wordt namelijk geleverd met één benzinemotor. Het gaat om een tweeliter blok dat 150 pk en 195 Nm produceert. De krachtbron wordt standaard gekoppeld aan een CVT-automaat.