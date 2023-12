Diesel occasions worden volgend jaar spotgoedkoop in Duitsland

Ja, als het een beetje meezit wordt dat volgend jaar spotgoedkoop een bemmende diesel uit Duitsland halen.

Buiten is het koud, maar binnen kan de verwarming weer aan. De verkiezingen in Nederland hebben getoond dat het kille wokespook op zijn retour is. We zien het eigenlijk overal, niet alleen in Nederland en ook niet alleen in de politiek. Disney is in twee jaar tijd bijna 200 miljard minder waard geworden (en nu nog minder dan 200 miljard waard). Echt niemand blijkt op dat geforceerde gedoe te zitten wachten. Drommen ouders screenen nu vooraf de films van Disney of ze wel geschikt zijn voor hun kinderen…Welkom in 2023.

Maar goed het wordt dus langzaam aan weer gezelliger. Echter, in de tussentijd, is er potentieel keihard voordeel te behalen door arbitrage. In Duitsland duurt het namelijk nog even voordat de proteststemmers de AfD aan de macht brengen. En zodoende speelt de huidige ‘stoplicht’ regering (met groenen, socialisten en liberalen) om diesel keihard in de ban te doen. Dit op aanraden van enkele economische denkers. Duitsland moet namelijk 17 miljard bezuinigen volgend jaar. En het afschaffen van het Dieselprivileg zou daaraan een bijdrage kunnen leveren. Wat dan ook nog eens verkocht kan worden als ‘goed voor het milieu’.

Het Dieselprivileg is een maatregel van de Duitse staat dat bedacht is om de economie een slinger te geven. Zakenlieden die lange afstanden afleggen en de economie draaiend houden kunnen dat hierdoor een beetje kosteneffectief doen met hun 530d’s. De Duitse roverheid belast diesel veel minder dan benzine. Bij een gelijke behandeling zou diesel, ceteris paribus, circa 18 cent per liter duurder worden dan nu het geval is. Vandaar dat Dickschiffs in Duitsland zo vaak op satansap rijden.

Mocht een en ander na een stukje onderhandeling en de neuzen de juiste kant opkrijgen in een paar calls geëffectueerd worden, wordt diesel rijden in Duitsland dus aanzienlijk minder interessant. En dat kan maar een ding betekenen: de prijzen van okkazies zullen dalen. En daar zitten wij Nederlanders dus geramd.

Want waar je twee jaar geleden van elke Duitse verkoper hoorde dat de Nederlanders alle F1x-en op benzine opkochten, zal dat nu anders zijn. Toen moesten we vrezen dat diesels mokerhard geband zouden worden door de politiek. Maar nu ome Geert en tante Caroline aan de knoppen draaien, hoeven we ons daar natuurlijk geen zorgen meer om te maken. De Dieseldampff kan de komende jaren rijkelijk blijven roken. Gewoon een beetje normaal doen. Ongetwijfeld tot vreugde van onze zelfontbrander-connaisseur @willeme.

Heb jij al iets op het oog dat ouderwets gezellig nagelt en blauwe rook uitbraakt? Misschien een 640d of Mercedes E400d? Laat het weten, in de comments!