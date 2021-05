België krijgt slimme flitspalen tegen milieufraudeurs - Autoblog.nl

Flitspalen om milieufraudeurs op te sporen in België. Dat zou zomaar eens een flinke bak uitstoot kunnen schelen.

Het is een groot probleem in België. Dieselrijders die de regels aan hun laars lappen en op die manier voor een flink hogere uitstoot zorgen dan eigenlijk nodig zou zijn.

Overigens kunnen sommige milieufrauders er in mindere mate zelf iets aan doen, omdat ze bijvoorbeeld in een sjoemeldiesel rijden. Die was al vervuilender toen ze hem kochten, maar dat wisten ze vaak niet. Maar toch, voor al die mensen komen deze flitspalen er te staan, laat de VRT weten.

Maar het probleem zit hem toch vooral in de dieselrijders die de regels willens en wetens aan hun laars lappen. Mensen bij wie het roetfilter stukgaat bijvoorbeeld, en dat niet laten vervangen. Die schaden het milieu en moeten daarom worden aangepakt, zegt de Belgische overheid.

Vervuilende Belgische vrachtwagens

Dat zijn echt smerige joekels. Het is zelfs zo erg, dat 1 vrachtwagen met een Euro4 keurmerk die zijn katalysator uitschakelt om onderhoudskosten te besparen, evenveel stikstofoxiden uitstoot als 15 goede vrachtwagens in België.

Het is zelfs zo erg, dat 80% van alle fijnstof uit dit soort wagens komt. En aangezien maar 10% fraudeert, kun je zelf wel uitrekenen hoe smerig zo’n sjoemelwagen is.

De ecologische flitspaal

Dat is een waar kunststukje. Het is een -de naam zegt het eigenlijk al- flitspaal die is volgestouwd met sensoren. Die sensoren zijn zo nauwkeurig, dat ze per voorbijrijdende auto de uitstoot kunnen meten. Die gegevens worden dan vergeleken met wat de auto in België zou moeten uitstoten. Zit je daar als milieufraudeur (ver) boven, dan kun je een prent verwachten.

70 tot 80% minder uitstoot

Uiteindelijk denkt de Belgische overheid dat dankzij deze flitspalen de uitstoot met 70 tot 80% kan worden teruggedrongen. Bovendien worden milieufraudeurs aangepakt en mogen ze een bedrag in de schatkist stoppen.

Als laatste is het ook een goed controlemiddel om te zien of de fabrikanten zich wel aan hun opgegeven waarden houden. Mocht nou blijken dat auto’s van een bepaald model structureel meer uitstoot dan opgegeven, wordt de fabrikant erop aangesproken.

Dus, milieufraudeurs in België, ik zou maar iets aan mijn katalysator doen voordat je aan de beurt bent bij deze slimme flitspaal.