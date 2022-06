Dit zijn de sterkste velgen ter wereld

Nu ga je alvast goed inschatten dat de sterkste velgen ter wereld niet zozeer de goedkoopste velgen ter wereld zijn.

Het is misschien wel de meest effectieve upgrade aan je auto: een nieuw setje wielen. Het transformeert de looks van je auto en in veel gevallen rijdt het ook anders. Als je de goede velgen- en banden-combinatie toepast, rijdt het nog beter ook.

In veel gevallen liggen onder een standaardauto vrij zware gegoten wielen (op Duitse auto’s van 10 jaar terug na, maar daar komen we later nog een keer op terug). Je kan er dus voor kiezen om voor flowformed of gesmede velgen te gaan. Niet alleen zijn deze lichter, maar ook sterker. Het laatste dat je moet willen zijn imitatievelgen: zwak en zwaar.

HRE CRBN

Aan het andere kant van het spectrum vinden we sterkste velgen ter wereld. Althans, dat meldt HRE Wheels. HRE is een van de topfabrikanten van velgen. Voor een lager gewicht maken ze op de CRBN-modellijn gebruik van carbon!

Dat zagen we voor het eerst op de Koenigsegg Regera en op twee Fords: de GT en Mustang GT500. Ook Dymag had aftermarket opties voor velgen (deels) opgetrokken uit koolstofvezel. Nu kun je ze ook bij HRE kopen. Volgens HRE zijn de wielen het beste als het gaat om de verhouding tussen gewicht en stijfheid.

Keuze voor sterkste velgen ter wereld

Er zijn vier modellen: HX100, H101, HX104 en de HX107. Je kunt kiezen uit diverse maten, maar het feestje begint pas bij 20 inch. Als je je model hebt uitgekozen, kun je ‘m gaan configureren. Ja, een velg samenstellen. HRE begrijpt als geen ander dat de markt dat graag wil in dit segment. Dus je kan kiezen uit diverse coatings voor het carbon.

De metalen delen kun je in elke kleur kiezen die je wenst. Optioneel zijn centerlock-naafdoppen mogelijk. Ook passen de bandendruksensors erop. Ook zit er een chip in de velgen, mochten de velgen gestolen worden hoef je ze niet via Ebay terug te kopen. HRE kan dan verifieren dat het jouw velgen zijn.

Dan de prijzen van de sterkste velgen ter wereld. Daar reppen ze bij HRE nog niet over. Reken er maar op dat ze erg duur zijn, daar je ze enkel zit met exotische supercars (Porsche 911 GT3 en Ferrari SF-90) op de persfoto’s.

Meer lezen? Check hier onze techniek-special met alles dat je moet weten over velgen!