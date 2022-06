24 uur van Le Mans 2022: tijden en wat je moet weten

Het is eindelijk zover! De 24 uur van Le Mans 2022 begint bijna! Lees hier de agenda en wat je moet weten over de meest epische race van het jaar.

De GP van Monaco, de Indy 500, Dakar, 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Le Mans. Dat zijn misschien wel de meest legendarische autosport-evenementen van het jaar. En Le Mans is de misschien wel de meest prestigieuze. Er worden sowieso de meeste kilometers gemaakt.

Agenda Le Mans 2022:

Voor 2022 staat er weer een hoop op stapel. Mede daardoor hebben we al wat artikelen gemaakt om alvast in de sfeer te komen. In het artikel van @jaapiyo kon je al alle ins en outs lezen plus de Nederlandse deelnemers, wij hebben de agenda voor je!

Vrijdag 3 juni

10:00 – 19:00 | Technische keuring

Zaterdag 4 juni

10:00 – 15:00 | Technische keuring

Zondag 5 juni

09:00 – 18:00 | Testdag

Maandag 6 juni

Dinsdag 7 juni

14:00 – 15:00 | Handtekeningsessie

14:00 – 17:00 | Pitwalk

Woensdag 8 juni

09:00 – 09:35 | Porsche Sprint Challenge France: VT1

10:05 – 10:50 | Ligier European Series: VT1

11:20 – 11:55 | Porsche Sprint Challenge France: VT2

12:25 – 13:25 | Road to Le Mans: VT1

14:00 – 17:00 | Le Mans: VT1

17:30 – 18:15 | Ligier European Series: VT2

19:00 – 20:00 | Le Mans: Kwalificatie-trainingssessie

20:30 – 21:30 | Road to Le Mans: VT2

22:00 – 0:00 | Le Mans: VT2

Donderdag 9 juni

08:50 – 09:45 | Porsche Sprint Challenge France: Kwalificatie training

10:15 – 10:35 | Ligier European Series | Kwalificatietraining 1

10:50 – 11:10 | Ligier European Series | Kwalificatietraining 2

12:10 – 12:30 | Road to Le Mans | Kwalificatietraining 1

12:45 – 13:05 | Road to Le Mans | Kwalificatietraining 2

13:35 – 14:20 | Porsche Sprint Challenge France: race

15:00 – 18:00 | Le Mans: VT3

18:30 – 19:25 | Road to Le Mans | Race 1

20:00 – 20:30 | Hyperpole

22:00 – 0:00 | Le Mans: VT4

Vrijdag 10 juni

09:30 – 10:15 | Porsche Sprint Challenge France: Race 2

11:10 – 12:00 | Road to Le Mans: Race 1

14:30 – 19:00 | Pit walk

17:00 – 19:00 | Drivers parade

Zaterdag 11 juni

09:00 – 09:50 | Ligier European Series : Race 2

10:30 – 10:45 | Le Mans: Warming up

11:20 – 12:15 | Road to Le Mans: Race 2

16:00 | Start 24 uur van Le Mans

16:00 – 0:00 | race

Zondag 12 juni

00:00 – 16:00 | Race

16:00 | Finish en overwinning Toyota

24 uur van Le Mans

Zoals de naam zegt is het een 24 uursrace in Le Mans. Het is de negentigste keer dat de race gehouden wordt. De eerste keer was in 1923. Het idee erachter was simpel, fabrikanten konden door de race zichzelf bewijzen dat ze betrouwbare auto’s konden bouwen. Destijds waren de ‘raceautos’ dan ook omgebouwde straatauto’s. De eerste editie in 1923 werd gewonnen door Franse coureurs (André Lagache en René Léonard) in een Franse auto (Chenard) en een Frans team. Met Franse banden. In 1936 werd de race niet gehouden vanwege stakingen. Van 1940 tot 1948 reed men vanwege de Tweede Wereldoorlog en diverse verbouwingen.

Het circuit: Circuit La Sarthe

De 24 uurs van Le Mans is geen Formule 1-race. Daar dient zo snel mogelijk een aantal ronden afgelegd te worden om tot 300 km te komen (Monaco 260). De 24 uur van Le Mans kun je winnen door zoveel mogelijk ronden af te leggen in 24 uur uur tijd. Het circuit de la Sarthe is een semi-permanente racebaan. Er zitten een paar stukken openbare weg in en een paar ‘echte’ circuitsstukken. De start is op het circuit, het rechte stuk is afgesloten openbare weg. Tot de Porsche bochten rijden de auto’s op asfalt dat normaliter als weg gebruikt wordt. Het circuit is 13,626 kilometer lang en kent 36 bochten.

Wat is het ronderecord op Circuit La Sarthe?

Tijdens de race was dat Mike Conway in de Toyota TS050 in 2019. Hij reed toen een tijd van 3:17.297

24 uur van Le Mans: resultaten van 2021

Om even een beetje context te hebben bij de race die je zo gaat kijken, hebben we de cijfers van vorige race voor je!

Hoe ging de kwalificatie van de 24 uur van Le Mans 2021?

Dat gaat bij Le Mans in twee sessies. Eerst is er een reguliere kwalificatie. De zes snelsten per raceklasse gaan dan door naar de hyperpole-sesie. Kamui Kobayashi was met de Toyota Gazoo Racing verreweg het snelst: 3:23.900.

Wat was de snelste raceronde tijdens de 24 uur van Le Mans 2021?

Brendon Hartley (ja, die Toro Rosso-coureur van 2019) reed tijdens ronde 60 een 3:27.607 met de Toyota GR010 Hybrid.

Wat is de hoogste snelheid die gehaald werd in 2021?

Kamui Kobayashi reed 339,1 km/u in de 72e ronde in de Toyota GR010.

Hoeveel auto’s vielen uit in 2021?

15.

Hoe zag het podium eruit in 2021?

Toyota Gazoo Racing (Conway, Kobayashi en López) | 371 ronden Toyota Gazoo Racing (Buemi, Hartley en Nakajima) | 369 ronden Alpine Elf Matmut (Lapierre, Nagrão en Vaxivière) | 367 ronden

Wat is de weersvoorspelling voor de 24 uur van Le Mans 2022?

Het mooie van Le Mans is dat je het eigenlijk nooit echt weet. Volgens de laatste berichten is het aan het begin van de week erg nat. Veel regen op maandag en geregeld buien op dinsdag en woensdag. Donderdag klaart het wel wat op. Vrijdag en zaterdag is het droog en redelijk zonnig met af en toe wat bewolking. Zondag is behoorlijk bewolkt.

Waar kan ik de 24 uur van Le Mans 2022 kijken?

Eurosport zendt de race in zijn geheel uit. Je kan kijken op het kanaal of een livestream kijken.

