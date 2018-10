Vinkeveense villa komt met garage voor tig auto’s

Je kunt er ook een discovloer van maken, mocht dat meer je ding zijn.

Onder de rook van Amsterdam wonen en toch rust en ruimte hebben. Ik klink verdorie als een verkoopmakelaar, maar dat is toch echt de situatie bij deze vrijstaande villa in Vinkeveen. Het huis komt met een eigen oprit, waar auto’s optioneel geparkeerd kunnen worden. Optioneel, want er is een ruime ondergrondse garage waar je mond van open valt.

De garage komt met elektrische deuren en een verwarmde oprit voor de koude en natte dagen. Eenmaal geopend sta je in een ruimte waar je U tegen zegt. Volgens de Funda-advertentie kunnen er minimaal vier auto’s geparkeerd worden. Je kunt er ook een klein voetbalveld, een lokale schaatsbaan of een gymzaal van maken. Zelfs met een toereikend budget is het goed nadenken welke 20 auto’s je hier zou gaan stallen. De garage helemaal vullen gaat overigens gedoe opleveren. Je zet er er andere auto’s mee klem, waardoor het een hele operatie kan worden om die ene auto uit de hoek te halen. First world problems zullen we maar zeggen.

De woning beschikt verder over een sauna, gym en een botenhuis. Daarnaast is er nog een klein privé eiland voor als je ruzie met je man of vrouw hebt. Aan al dat moois hangt natuurlijk een prijskaartje. De verkopende partij vraagt 4.500.000 euro voor de villa.