Matt LeBlanc gaat weg bij Top Gear

De Amerikaan verlaat zijn Friends voor familie.

Top Gear UK heeft een ietwat moeilijke tijd gehad. Het was een daverend succes met het welbekende Amazon-trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. We weten inmiddels allemaal hoe dat afliep. Ondertussen zijn er bij de BBC al weer twee Top Gear-seizoenen uitgezonden met een vers team. Alhoewel, ook dat ging niet vlekkeloos. Chris Evans moest de smaakmaker worden en slaagde daar niet bepaald in. Zodoende werd hij weggehaald en bleef er weer een trio over, bestaande uit Chris Harris, Rory Reid en Matt LeBlanc.

Het lijkt er echter op dat Chris en Rory weer op zoek moeten naar een nieuwe collega. Matt LeBlanc kondigde aan dat hij gaat stoppen met Top Gear na het komende seizoen. De voormalige held uit de sitcom Friends vond het autoprogramma en het achterliggende team geweldig, maar het maakte hem de grote afwezige in zijn familie. Jammer doch begrijpelijk.

Dan komt natuurlijk die ene vraag die altijd gesteld wordt: wie zou een goede vervanger zijn voor LeBlanc? Blijven jullie bij de eerdere suggesties of zijn er ondertussen meer personen die deze rol zouden kunnen vervullen? (via BBC)