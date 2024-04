Mazda EZ-6: achterwielaandrijving voor de sedan

De Mazda EZ-6 is een middenklasser MET achterwielaandrijving.

Mazda is bezig om HET merk voor petrolheads te worden. Het is de enige fabrikant dat een achterwielaangedreven auto maakt met atmosferische motor en handbak. Ook heeft het merk onlangs geïnvesteerd met modellen die in basis achterwielaandrijving én zes-in-lijnmotoren. Daar waar BMW voorwielaandrijving implementeert en kleine motoren, doet Mazda dus meer BMW-esque dingen dan BMW zelf. Mocht je denken dat @jaapiyo tegenwoordig een Mazda-dekbed heeft, dan klopt dat helemaal!

Voor nu hebben we de Mazda EZ-6 voor je. Dat is een enorme sedan die in de bovenkant van D-segment resideert. Precies, wat eerst de Mazda 6 was, die je nu alleen uit voorraad kunt bestellen.

De Mazda EZ-6 (goede naam) ziet er absoluut fraai uit. De neus is typisch Mazda met de ‘grille’ en de platte koplampen. De achterlichten doen denken aan die van de Mazda 3 en zijn ook van een kilometer herkenbaar. Het stuk tussen de neus en achterlichten is op zich ook mooi. Fraaie welvingen en weinig tierlantijntjes. Als kanttekening komt het bijna generiek over en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Eigenlijk geen Mazda?

Dat komt omdat het eigenlijk ook geen ‘100% echte’ Mazda is. Het is een beetje zoals met Edwin de Roy van Zuydewijn: je brengt hem in verband met het koningshuis, maar heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. De Mazda EZ-6 lijkt namelijk wel een beetje zo’n generieke Chinese elektrische sedan waar er al zoveel van zijn. Nou ja, lijkt: het IS een generieke Chinese elektrische sedan.

Het Australische Drive (kwaliteitspublicatie) weet te melden dat het stiekem gewoon een Deepal SL03 is. Ja, er zijn in China nog meer generieke elektrische sedans dan je denkt. Dat is op zich ook logisch, want de Deepal SL03 wordt de Changan Auto verkocht. Deze Mazda EZ-6 is een joint-vernture project van Mazda en Changan.

Mazda doet dit omdat ze zelf (veel) te laat zijn begonnen met elektrische auto’s. Op deze wijze heet Mazda ‘ineens’ een concurrent voor de BYD Seal en Tesla Model 3 in huis. De Mazda EZ-6 is geen kleintje, met een lengte van 4,92 meter, breedte van 1,89 meter en een hoogte van 1,49 meter.

Niet helemaal hetzelfde

Ondanks de overeenkomsten met de Deepal SL03, krijgt de Mazda EZ-6 een eigen exterieur. De hardpoints zijn gelijk, maar de panelen zijn afwijkend. Een beetje hetzelfde als met de Toyota Supra en de BMW Z4. In het interieur is het al wat meer Deepal dat de klok slaat. Wel zijn er Mazda-achtige luchtroosters geplaatst en hebben de Japanners even de software van het infotainmentsysteem aangepakt, zodat Mazda-klanten zich direct thuisvoelen.

Qua techniek is er nog niet veel bekend, behalve dat er een volledig elektrische versie komt en een plug-in hybride. De eerste heeft een actieradius van 600 km, de tweede van 1.000 km. Dat zijn allemaal CLTC-waardes die nog minder haalbaar zijn dan de anti-immigratieplannen van de PVV of de milieuvoorstellen van de BBB.

De Mazda EZ-60 komt niet hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland. Of naar Europa. Sterker nog, met een aan zekerheid vormende grens van waarschijnlijk zal de EZ-6 zijn dagen in China slijten. Mazda maakt wel bekend dat er ook een EZ-60 crossover aan de line-up zal worden toegevoegd.