Dit zijn Iveco en Nikola samen van plan

Ook vrachtwagens gaan volledig elektrisch. Kijk maar.

Een erg originele naam is het niet, maar Nikola is een bedrijf dat zich richt op elektrische vrachtwagens. Met Iveco hebben ze een belangrijke én bekende partner om samen elektrische trucks te gaan realiseren. Het partnerschap werd al eerder aangekondigd en nu hebben beide partijen kenbaar gemaakt wat men kan verwachten.

Iveco en Nikola willen in 2021 een elektrische truck (BEV) op de markt gaan brengen. Vervolgens is er de ambitie om in 2023 een brandstofcel vrachtwagen (FCEV) te lanceren. Dat maakten beide bedrijven duidelijk tijdens een presentatie in Turijn, Italië.

De eerste stap die ze gaan zetten moet dus over twee jaar al realiteit zijn met de Nikola Tre. Dit is een elektrische bedrijfswagen met een accupakket met een capaciteit van 720 kWh. Die enorme capaciteit is nodig om een acceptabele actieradius van 400 kilometer te combineren met een vracht dat vervoerd moet worden. De Tre komt in meerdere uitvoeringen op de markt zodat het bedrijfsleven wat te kiezen heeft.

Iveco profiteert op zijn beurt weer van deze samenwerking dat Nikola zijn techniek deelt met het truck-merk. CNH Industrial, het moederbedrijf van Iveco en FPT Industrial, heeft voor 250 miljoen dollar een aandeel in Nikola Motor.