Kia maakt de e-Niro helemaal compleet

Als het gaat om prijs-kwaliteitverhouding op het gebied van elektrisch rijden, kun je eigenlijk niet om Kia en Hyundai heen. Met respectievelijk de e-Niro en de Kona Electric krijg je een WLTP-actieradius van zo’n 450 km, maar dan voor een nette 40.000 euro. Daarmee zijn het voor hun geld de auto’s die het verst komen, mits je concessies wil doen op het gebied van materiaalgebruik en afwerking. De e-Niro is de duurdere van het stel. Het is dan ook ietsje meer auto vergeleken met de Kona. Ruimer, iets meer opties en zelfs een paar kilometer meer theoretische actieradius.

Sinds kort staat de Kona echter weer één nul voor. Een nadeel van beide Koreanen (tot voor kort) is namelijk dat de mogelijkheid ontbreekt voor driefaseladen. Nou brak Hyundai het ijs voor de Koreanen door driefaseladen toe te voegen aan de komende Kona’s. Toen al zeiden we dat de e-Niro waarschijnlijk ook deze mogelijkheid zou krijgen: het is immers onderhuids exact dezelfde techniek.

Gelukkig heeft Autoblog ook waarnemend publiek. In dit geval lezer alsook reaguurder @gulli, die een e-Niro heeft besteld. Zoals bekend zit er momenteel nogal een wachttijd vast aan de Koreaanse elektro-SUV’s, de kans is dus aanwezig dat de nu geleverde Kona’s en Niro’s al een jaar geleden besteld zijn. Het heeft een voordeel: de Kia dealer had namelijk te melden aan onze olijke reaguurder dat zijn e-Niro alsnog geleverd kon worden met driefaseladen. Dit kost 695 euro extra.

Uiteraard is het dan aan Autoblog de schone taak om contact op te nemen met Kia. Daar wisten ze het volgende te melden:

In de huidige prijslijst op onze website is de prijs zichtbaar inclusief 3-fase laden (met een €695 meerprijs t.o.v. van de variant met 1-fase). Bestellen is nu mogelijk en we verwachten dat de eerste MY20 auto’s uitgeleverd gaan worden vanaf maart / april 2020.

De auto’s die vanaf maart 2020 uitgeleverd worden, zijn dus beschikbaar met driefaseladen. Als je je e-Niro nu bestelt, zit het er standaard op (je krijgt de auto immers pas een poos later). Dat verklaart ook waarom de basisversie DynamicLine nu voor 44.995 euro in de prijslijsten staat. Heel toevallig precies de grens waarop je nog nét kunt profiteren van acht procent bijtelling in 2020.