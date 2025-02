Nieuw presentatieduo van Race Café: komen de kijkers terug?

Het autosportpraatprogramma krijgt twee nieuwe gezichten. Ga jij weer kijken nu het Race Café een nieuw presentatieduo krijgt?

Tot en met 2029 zullen Mol, Plooij en hun Ziggo-collega’s genoegen moeten nemen met de samenvattingen. De F1-rechten worden pas voor het seizoen 2030 opnieuw verdeeld. Max Verstappen is dan waarschijnlijk aan het langeafstandsracen of geniet van zijn pensioen en Olav Mol heeft dan ook al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Toch gaat Ziggo Sport onvermoeid door met de autosportcontent.

Zo kreeg Olav Mol een eigen programma genaamd Langs de Vangrail. Dat blijkt vooralsnog geen succes te zijn. Net als het Race Cafe zijn de kijkcijfers niet om over naar huis te schrijven. En dat is niet de enige domper die het televisiestation te verwerken kreeg. Robert Doornbos verhuisde naar de zandbak en maatje Kamphues had er ook genoeg van. Die laatste stapte over naar de aartsrivaal.

Nu de twee vaste gezichten van het Ziggo Sport Race Café verdwijnen, zijn er vervangers nodig. Die kondigt Ziggo Sport vandaag aan. Het programma krijgt niet alleen een nieuw presentatieduo, maar ook ”een vernieuwde opzet”.

Eén van de presentatoren is bekend

”Wie dat zijn, is wellicht het best bewaarde geheim van Hilversum”, schrijft Ziggo over het presentatieduo van het Race Café. Helaas voor de zender is het best bewaarde geheim al geen geheim meer. GPBlog weet te melden dat Chris Zegers één van de gezichten zal zijn van het vernieuwde praatprogramma.

Het is nog wachten op een officieel bericht, maar ga er maar vanuit dat dit klopt. Ik neem het geslacht waarmee de andere presentator zich identificeert niet aan, maar gezien de blonde lokken en het vrouwelijk postuur dat het hier om een presentatrice gaat naast Zegers. Vrijdagavond om 22.30 uur start het nieuwe seizoen van het Ziggo Sport Race Café met het nieuwe presentatieduo. Ga jij kijken hoe Chris Zegers de perikelen rondom Max Verstappen probeert te verslaan?