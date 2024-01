Dit zou de Cybertruck als Elon Musk normaal was

Quasimodo als een normale jongen is tof, maar een Cybertruck die gewoon is, is ook bijzonder.

Als er een auto is geweest die impact heeft gemaakt, dan is het de Tesla Cybertruck. Het is het werk van een visionair. Het apparaat is zo krankzinnig, buitenissig en anders, dat het of een enorm succes wordt of een enorme faal. Wat dat betreft doet de Cybertruck een beetje denken aan de Renault Mégane II.

Dat was ook een sensatie toen die uitkwam die uiteindelijk goed verkocht. Naast de knotsgekke hatchbacks waren er gelukkig ook een saaie sedan, fraaie stationwagon en zelfs een modieuze coupe-cabriolet.

Cybertruck als Elon normaal was

Maar met de Cybertuck is er alleen de Cybertruck en de Cybertruck alleen. Maar hoe zou ‘ie eruit gezien hebben als de auto gewoon door ‘normale’ auto-ontwerpers getekend zou zijn, in plaats van een levende geodriehoek? Nou, zoals deze Qiyuan E07. Dat is een naam met een ernstig gebrek aan medeklinkers.

Zoals wel vaker is de Qiyuan E07 een slap aftreksel van een een best wel aardige concept car. Het eindresultaat ziet er een beetje uit als een Cybertruck, maar dan normaal. Alsof iemand – met spraakgebrek – doorgebeld heeft aan een Chinese autodesigner hoe een Cybertruck eruit ziet.

Dit was de concept versie

Elektrische SUV-coupé-pickup (dinges geval)

De auto zelf. De Qiyuan E07 is een elektrische SUV-coupé-pickup. Net als de Cybertruck loopt de achterzijde af en kun je met een elektrische cover de laadruimte betreden.

Dan de techniek van dit schepsel. Het is een elektrisch vehikel met naar keuze een 338 pk sterke motor op de vooras die de voorwielen aandrijft. Wil je de versie met AWD – en dat wil je – dan krijg je er nog eens 252 pk bij op de achteras. In totaal heb je dus een systeemvermogen van maar liefst 590 pk.

De Qiyan E07 wordt gebouwd door Changan Automobile. Mocht je die toko niet kennen, dat is de oudste Chinese autofabrikant. Ze bestaan namelijk al sinds 1862. Opmerkelijk genoeg behoort Changan (nog) niet tot een van de vele nieuwe Chinese automerken die we in de afgelopen jaren hebben mogen verwelkomen. Dus deze rijdende ode aan de Cybertruck hoef je niet te verwachten.