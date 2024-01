Elon Musk liegt (weer): Cybertruck trager dan beloofd

Of de 911 is sneller dan beloofd, dat kan natuurlijk ook.

Bij veel bedrijven is het een groot verschil of er een techneut of marketingman aan het roer staat. In het beste scenario heb je ze allebei en werken ze in harmonie samen. Bij Apple was Steve Jobs die ultieme ‘productman’. Hij wist als geen ander een product zo te verpakken dat iedereen het wilde hebben. Of sterker nog, dat men er juist meer voor over heeft.

Bij Tesla is het niet heel erg anders. Ondanks dat de beste techneuten daar werken, is Elon Musk daar aan het roer. Hij weet vooral hoe hij een mensen enthousiast kan krijgen voor een product. Dat deed hij ook met de Tesla Cybertruck. Deze bizarre elektrische pick-up is zo’n product waarvan je niet eens wist dat je ‘m wilde hebben. Dat is ware marketing.

Cybertruck sneller dan een 911?

Een van de tofste beloftes betreft de sprint-capaciteiten van de Cybertruck. Het apparaat moet namelijk bloedsnel zijn. De belofte is dat de Cybertruck op de kwartmijl sneller is dan een Porsche 911, terwijl de Cybertruck een 911 op een trailer meesleept. Nu is een snelle pick-up niet zo vreemd. Zeker een elektrische pick-up met enorm veel vermogen en vierwielaandrijving komt goed van zijn plaats.

Dit terwijl de langzaamste Porsche 911 (de Carrera T) juist niet excelleert op de sprint, dit vanwege diens handbak en achterwielaandrijving. Maar desondanks is Tesla duidelijk: de Cybertruck met een 911 erachter is sneller dan de 911 zelf.

Gelukkig is daar Jason Fenske van Engineering Explained. Hij is wiskundig behoorlijk goed onderlegd en weet dat op zeer vermakelijke wijze over te brengen op zijn YouTube-kanaal. Daar concludeert hij al snel dat het faliekante bullshit is van Tesla. Yup, Elon Musk liegt weer eens. Nu is liegen in de autobranche niet vreemd (“Ja, van een oud vrouwtje geweest” of “Deze TDI-motor heeft een zeer lage uitstoot.”), maar deze is wel heel flagrant.

Elon Musk liegt weer eens

Het simpele feit is dat de Cybertruck niet sneller op de kwartmijl is dan een 911. De beelden laten zien dat het heel erg dichtbij zit. Maar als je goed kijkt, zie je dat de opname in kwestie de 1/8e sprint laten zien. Die weet de Cybertruck echt NIPT te winnen. Na de overwinning, op de 1/8e mijl dus, communiceert Tesla de 1/4 mijl tijd. Nu zijn beide feiten waar, maar bij elkaar klopt het beeld dus niet, want de Porsche 911 is aanzienlijk sneller.

Overigens kan Tesla zich met bovenstaande er nog onderuit kletsen, de claim van Elon Musk (de woorden die zijn mond verlaten) zijn dus pertinent niet waar. Goh. Deze consternatie is best zonde, want de prestaties in algemene zin, zijn bijzonder indrukwekkend.

De video van Engineering Explained kun je hier bekijken!

Met dank aan @lightisride voor de tip!