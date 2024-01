EU gaat reparatie aan occasions VERBIEDEN (zodat je een EV koopt)

De EU gaat reparatie aan occasions verbieden, als dit voorstel doorgang vindt.

Ze maken het ons niet heel erg makkelijk daar bij de EU. Geregeld komen ze met nieuwe proefballonnen die grenzen aan het debiele. Het probleem is dat die regels er helaas ook best vaak doorheen komen. En daardoor is het onmogelijk om een kleine, zuinige en milieuvriendelijke auto te kopen.

De auto met verbrandingsmotor zit al een hele tijd in het verdomhoekje. Natuurlijk, het veroorzaakt een hele hoop CO2 dat milieuproblemen oplevert. De verkoop van nieuwe auto’s met verbrangingsmotor is bijna onmogelijk en verboden vanaf 2035. In Nederland – met die enorme BPM – zie je al dat er telkens minder nieuwe auto’s verkocht worden. Nu zijn er nog voldoende occasions op de markt waarmee je nog een hele tijd kunt rijden. Maar niet voor lang, want de EU gaat namelijk reparatie aan occasions keihard verbieden!

Reparatie aan occasions keihard verboden

Althans, dat blijkt uit een artikel van kwaliteitspublicatie El Pais. Het kan zijn dat er het een en ander ‘verloren gaat in de vertaling’, maar het lijkt er toch echt op dat ze bij de EU reparatie aan occasions willen gaan verbieden. Het idee erachter is dat de EU op deze wijze gebruikte auto’s met een verbrandingsmotor wil ontmoedigen. Als het verboden is om jouw occasion te repareren, dan is het de bedoeling dat je overstapt op een elektrische auto of een waterstofmobiel.

Nu is het niet zo dat je drie jaar oude Golf moet slopen op het moment dat je ruitenwissers moet vervangen. De bedoeling is dat het om auto’s van 15 jaar of ouder gaat die ernstige gebreken vertonen. Als blijkt dat reparatie duurder is dan de waarde van de auto, dan wordt het verboden om je occasion te repareren of door te verkopen. Althans, dat is het voorstel. Ondanks onze opruiende kop moeten we eerlijk melden dat het nu nog een voorstel is. Maar ja, er zijn wel meer maffe plannen aangenomen.

Idee nog niet eens zo raar

Nu is het idee erachter op zich niet eens zo slecht. Het is een mogelijkheid om zo onveilige en vervuilende oude auto’s versneld van de wegen te krijgen. Nu is het met regelgeving niet alleen de gedachte erachter, maar voornamelijk de toepassing ervan. En daarbij weten we dat de EU geregeld door kan slaan.

Denk aan kleine auto’s die onmogelijk zijn om te verkopen of het feit dat ze je overal volgen. Toegegeven, het idee van een ‘accu-paspoort‘ is dan niet eens zo slecht. Dus ze kunnen het wel daar in Brussel.

Fotocredits: BMW M4 GTS in de garage door @jzaero via Autoblog Spots.