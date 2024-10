Dit zou wel eens de duurste Boxster kunnen worden

Iemand gaat waarschijnlijk heel veel geld te betalen voor een rijdend reclamebord.

De Boxster Spyder RS is misschien wel de meest leukste Porsche die je op dit moment kunt kopen. De Spyder RS is een open auto én een hardcore sportwagen, een unieke combinatie in het Porsche-gamma.

Dit is dus de ideale auto om een hommage uit te brengen aan de Porsche 550 Spyder. Dat was immers ook een open auto die behoorlijk hardcore was. Deze auto maakte onder meer fuore tijdens de 24 uur van Le Mans en de Carrera Panamericana (waar de Carrera-modellen én de Panamera hun naam aan te danken hebben).

In 1954 won de 550 Spyder de 1.500 cc klasse van de Carrera Panamericana en dat is nu 70 jaar geleden. Daarom brengt Porsche nu een eerbetoon uit aan de 550, genaamd de Porsche 718 Boxster Spyder RS Panamericana Special.

De Panamericana Special is uitgedost in dezelfde livery als de winnende 550 Spyder, die bestuurd werd door Hans Hermann. We zien daarom het racenummer 55 op een gele achtergrond, rode strepen en een rood interieur.

Het TAG Heuer-logo is dan weer NIET historisch verantwoord. TAG Heuer bestond 70 jaar geleden namelijk helemaal nog niet. Porsche misbruikt dit jubileum dus om reclame te maken voor TAG Heuer. Het Porsche-logo op de velgen is zelfs vervangen door een TAG Heuer-logo.

Al deze logo’s zitten er niet voor niks, want er hoort ook een klokje bij deze auto. Dat is de gelimiteerde TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Porsche Panamericana. Dat is een horloge met een prijskaartje van €35.250.

Van die horloge zijner 255 gemaakt, maar van deze Porsche is er maar eentje. Overigens was er eerder al wel een Cayman Panamericana Special, wat een eerbetoon was aan de 718 van weleer. Het prijskaartje van deze auto is nog niet bekend, want dat moet nog bepaald worden. Deze Boxster zal volgend jaar geveild worden voor het goede doel. En dat zijn veilingen waarbij er doorgaans grif geboden wordt.