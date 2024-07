Porsche neemt sneller afscheid van verbrandingsmotor!

Porsche maakt sneller de overstap naar elektrisch en zegt de verbrandingsmotor gedag.

Met het hybride maken van de 911 is elektrificatie niet meer weg te denken bij Porsche. De elektrische Macan komt er ook aan. Bovendien werkt de Duitse autofabrikant aan een nieuwe generatie 718 en dit zal een volledig elektrische auto worden.

In eerste instantie wilde Porsche 80 procent van het gamma volledig elektrisch hebben in 2030. Deze agenda komt vermoedelijk in een versnelling. Tegenover Automobilwoche zegt topman Albrecht Reimold dat Porsche de overstap naar elektrische modellen wil versnellen.

De Porsche Macan met verbrandingsmotor moet na 2026 verdwenen zijn. De huidige generatie Porsche 718 Boxster en Cayman gaan volgend jaar met pensioen. De beslissingen komen niet allemaal uit de koker van Porsche. Strengere regels met betrekking tot digitalisatie en schonere verbrandingsmotoren vanuit de EU heeft ervoor gezorgd dat het doek voor deze auto’s sneller valt. Porsche pakt dan maar meteen de handschoen op om door te pakken.

718 klaar in 2025

Het is voor het eerst dat een topman van Porsche echt bevestigt dat het volgend jaar voorbij is met de 718. Dat zag je wel van een afstandje aankomen met de GT4 RS en Spyder RS, het zijn de laatste varianten van het platform. Toch kan het als een verrassing komen dat het in 2025 al over is voor de 718.

De komende jaren zien er interessant uit voor de line-up van het Duitse merk. We krijgen een volledige elektrische 718 en een volledig elektrische Macan. De 911 is recent in het nieuw gestoken en mag nog even benzine spuwen, al dan niet met hulp van een elektromotor. De Taycan is er natuurlijk en de Panamera/Cayenne zal er vroeg of laat ook aan moeten geloven. Voorlopig kan het merk uit Zuffenhausen weer even door.