718 GT4 RS Panamericana heeft een chic klokje

De Porsche 718 GT4 RS Panamericana is net eventjes wat aparter en specialer. En unieker.

De carrière van de huidige Porsche 718 zit er bijna op, maar ze kiezen ervoor om nog even een goed feestje te geven. Dat deden ze al met de 718 GT4 RS en de 718 Spyder RS, maar nu is er nóg een speciaaltje.

De naam van deze uitvoering is een vrij lange, komt ‘ie: Porsche 718 Cayman GT4 RS TAG Heuer x Porsche – Legends of Panamericana. Deze uitvoering zet een 718 in het zonnetje die destijds de Carrera Panamericana wist te winnen.

In beide gevallen zijn ze Le Mans-zilver, niet te verwarren met Carrera GT-zilver waarmee je de auto nu nog af-fabriek kunt bestellen. De kleur is afkomstig van een speciale 911, de 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition.

7178 GT4 RS Panamericana

De Cayman is voorzien van de nodige Tag Heuer-opsmuk. Daarmee gaan ze verder dan de gemiddelde horloge-sponsor doet bij een speciaaltje van een sportwagenmerk. Op de endplates van de spoiler zie je logo’s staan, evenals op de naafdoppen. Daarnaast hebben ze ook een sticker op de airbox geplakt. Zo weet de monteur van houw auto precies wat je favoriete horloge-merk is. Vervolgens zijn er nog de nodige stickers, ook van andere sponsoren.

In in het interieur zien we dat er dus wel degelijk een andere kleur bekleding in een 718 GT4 RS kan. De stoelen zijn nu in hun geheel helemaal rood. Tof! Het doet wat denken aan de Honda NSX Type-R, alhoewel de 718 uit de jaren ’50 dit ook had. Is ook iets logischer.

152 en 154

Bijzonder bij nummer ‘154’ is de middenconsole. Daar is namelijk een Tag Heuer stopwatch aanwezig. Die kun je niet los kopen, je zult daarvoor de complete auto moeten kopen (of andersom).

Over kopen gesproken, dat gaat nog een heel karwei worden. Er zijn er namelijk slechts twee van: nummer 152 (te herkennen aan de 152 stickers) en nummer 154 (te herkennen aan de 154 stickers). Beide corresponderen ze met een 718 van weleer uit 1953.

De Porsche 718 Cayman GT4 RS TAG Heuer x Porsche – Legends of Panamericana is niet de enige bijzondere Porsche die Panamericana in het zonnetje zet. Eerder was er een 911 Panamericana Special. Ook daar is er slechts eentje van gebouwd. Nummer 152 wordt binnenkort geveild, wat ze met nummer 154 doen: geen idee.

Check hieronder hoeveel lol @wouter had in de 718 GT4 RS:

