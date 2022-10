De duurste Multipla van Marktplaats, dit is ‘m!

Hij is niet helemaal fabrieksnieuw meer, maar je kan met de duurste Multipla van Marktplaats nog eventjes vooruit.

Weinig auto’s waren zo’n sensatie bij de lancering als de Fiat Multipla, of Multipla Fiat, zoals in de folder stond. Net als bij de Coupé Fiat moest je eerst het model noemen en daarna pas het merk. In deze tijden van Search Engine Optimazation niet de meest ideale manier, maar in de jaren ’90 dachten we dat het internet een grote bubbel zou zijn.

De Multipla was om twee dingen een sensatie. In eerste instantie toch vanwege dat uiterlijk. De auto zag er namelijk erg maf uit. Die dolfijnneus is iets dat we direct aanwijzen, maar ook de enorme glaspartij was erg opvallend. Niet alleen was er veel glas, maar was het ook erg ‘rechtop’. Er zat een reden achter. Die dolfijnneus was een praktische overweging, zo kon je namelijk beter de neus inschatten met parkeren, iets dat vaak lastig was bij een MPV.

Duurste Multipla van Marktplaats

De gekke verhoudingen waren ook bewust. De Multipla was namelijk 3,99 meter lang en kon toch 6 personen en hun bagage vervoeren. De Multipla was relatief breed en hoog. Het was ongekend destijds. Een groot succes was de Multipla niet, want mensen die vonden hem toch wel heel erg, tja, eh, lelijk. Erg lelijk. Men kocht dus een Renault Scénic of Opel Zafira.

Met de facelift probeerde Fiat nog het een en ander te redden. Zo krijg de auto een andere, meer conventionele, neus. Dat is precies de auto die je op de foto’s ziet.

De auto in kwestie is de duurste Multipla van Marktplaats. De auto is een echt gebruiksvoorwerp en dat kun je zien aan het interieur en schade bij de dorpels. Deze auto kan wel een beetje liefde gebruiken. Hij is het wel waard. Niet in de financiële zin des woords wellicht. We zien deze auto niet snel aangeboden worden door The Collectables.

Obscure klassieker

Maar de Multipla is wel zo’n auto waar iedereen een mening over had en die stiekem tamelijk briljant in elkaar stak. Oh, en als bonus, vanwege de geringe lengte en grote breedte, kun je enorm goed de bocht om. Al met al voldoende ingrediënten om later een obscure klassieker te worden.

De verkoper laat duidelijk zien wat de aandachtspunten zijn. De duurste Multipla van Marktplaats moet 3.000 euro opbrengen. Dat zegt vooral wat over de andere (5) Multipla’s die op Marktplaats staan. Op dit moment staat de auto op de winterbanden (met de zwarte wieldoppen), maar de originele lichtmetalen wielen krijg je er gewoon bij. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Oh, en vergeet niet dat Michael Schumacher ‘m geweldig vond:

Meer lezen? Check dan hier onze special van de Fiat Multipla!