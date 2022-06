Dochter John DeLorean haalt uit naar het nieuwe DeLorean

De dochter van John DeLorean vindt de nieuwe Alpha5 helemaal niks en deelt een flinke sneer uit naar het bedrijf dat als vervolg ontstond.

Ongelofelijk maar waar: DeLorean gaat weer auto’s bouwen. Tenminste, er komt een auto aan die DeLorean Alpha5 heet en collega @RubenPriest kon je daar vorige week alles over vertellen. Je zou zeggen dat het opnieuw starten van DeLorean en het terugbrengen van het ‘icoon’ een grote euforie zou zijn voor het nageslacht van John Z. DeLorean, de oprichter van het merk DeLorean. Het tegenovergestelde blijkt waar.

John DeLorean

Het verhaal achter DeLorean is dan ook lastig. De van rvs gemaakte sportauto uit de jaren ’80 is een project van John DeLorean. Zoals we allemaal weten: de auto flopte gigantisch als een product en dankt zijn cultstatus enkel aan de hoofdrol in de Back to the Future-filmreeks. DeLorean was trouwens al failliet in 1982, vóór Back to the Future dus. Na dat faillissement is een nieuw bedrijf onder leiding van Stephen Wynne aan de haal gegaan met de merknaam DeLorean Motor Company of DMC. Zij zouden zich gaan richten op het terugbrengen van dé DeLorean die bekend staat als de DMC-12.

Alpha5

Het is dus dat bedrijf dat nu de DeLorean Alpha5 onthult. Het nieuwe DeLorean heeft echter niks meer te maken met John DeLorean en zijn familie behalve het bezitten van de merkrechten. John DeLorean is in 2005 overleden, maar zijn familie koestert de heritage van de DeLorean nog steeds. Dat werd pijnlijk duidelijk na een uithaal van de dochter van John DeLorean als reactie op de Alpha5.

DeLorean dochter haalt uit

De dochter van John DeLorean, Kathryn ‘Kat’ DeLorean Seymour, vindt het hele nieuwe DeLorean maar niks. Op zich laat ze zich niet uit over het nieuwe DeLorean an sich, maar hekelt ze wel dat de naam John DeLorean steeds wordt genoemd. Op Instagram laat ze weten dat het nieuwe DeLorean van Wynne niets te maken heeft met John DeLorean. Het bedrijf draagt niet bij aan het nalatenschap van hem en, Kat vertelt het nog sterker: John DeLorean had een hekel aan het nieuwe DeLorean. Met andere woorden: het nieuwe DeLorean is een ambitieus project dat ’toevallig’ de naam DeLorean draagt, maar associaties met de DeLorean-familie moeten de deur uit volgens haar.

Toch lijkt het erop dat de insteek van het nieuwe DeLorean ook niet is om een halfbakken retro-project te zijn. De Alpha5 is een futuristisch ding, zeker geen vierkante DeLorean-modernisatie. Het is wel moeilijk om DeLorean niet te associëren met DeLorean, maar volgens de dochter van John DeLorean moeten we dat wel proberen.