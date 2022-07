Great Scott, deze DeLorean is bloedmooi!

DeLorean gaat niet terug naar de toekomst, maar terug naar het verleden.

De wedergeboorte van DeLorean was een enorm lang proces. Al die opbouw leidde uiteindelijk tot een anticlimax. Iedereen verwachtte namelijk een gave gemoderniseerde DMC-12. Dat was echter niet waar DeLorean mee op de proppen kwam. In plaats daarvan kwamen ze met een auto die er weliswaar strak uitzag, maar totaal niet leek op de DMC-12.

Misschien kunnen we DeLorean daarom maar beter beschouwen als een compleet ander merk, wat toevallig dezelfde naam heeft. Dat is feitelijk ook hoe de vork in de steel zit. In de nieuwe Alpha5 zijn trouwens wel degelijk wat verwijzingen naar de DMC-12 verwerkt (met name de deuren), maar het geheel roept weinig nostalgie op.

DeLorean laat nu echter een concept zien dat wel meer leunt op het verleden. Niet zozeer op de DMC-12, maar wel op andere Amerikaanse sportwagens. Deze auto is één van de drie nieuwe concept cars die DeLorean uit de hoge hoed tovert.

Het idee achter deze auto’s is bijzonder: DeLorean creëert namelijk een soort denkbeeldige historie. Daarmee vullen ze het gat op tussen het faillissement in 1982 en de recente wederopstanding van het merk.

DeLorean Alpha2

De sportwagen luistert naar de naam Alpha2, en is zogenaamd in 1996 onthuld. Het is een auto met een prachtige lange motorkap. In de jaren ’90 was elektrificatie namelijk nog niet aan de orde.

Qua daklijn en proporties vertoont de auto veel overeenkomsten met de Corvette C5. De verlichting oogt wel erg modern voor een auto uit de jaren ’90, terwijl andere elementen weer meer aan de jaren ’60 doen denken. Dat alles neemt niet weg dat een heel lekker geheel is.

DeLorean Alpha3

Het volgende model is de Alpha3, een concept car uit 2006 (we gaan maar even mee in het fantasieverhaal van DeLorean). Dit concept was niet bedoeld voor massaproductie, vandaar dat er geen ramen in zitten. De gedachte moet daarbij geweest zijn: “Where we’re going we don’t need windows.”

De Alpha3 moet een luxe sedan voorstellen, alhoewel de auto meer lijkt op een stationwagen. Er zijn ook hier weinig parallellen te trekken met de DMC-12, maar de Alpha3 heeft wel weer Gullwing-deuren.

DeLorean Alpha4

Tot slot is er de Alpha4, die zogenaamd uit 2010 stamt. Dit is nota bene een waterstofauto. Je moet DeLorean dus eigenlijk zien als een pionier op het gebied van waterstof.

De Alpha4 is een grote SUV met plaats voor 7 tot 8 personen. Het design doet een beetje denken aan de Fisker Ocean, maar ja, die was er natuurlijk nog niet in 2010. Van plagiaat kun dus geen sprake zijn.

En nu?

Allemaal leuk en aardig, deze concept cars uit het ‘verleden’, maar wat zijn nu de toekomstplannen van DeLorean? De auto’s worden niet gepresenteerd als voorbodes van productieauto’s. Toch heeft DeLorean wel degelijk plannen voor nog meer modellen, waaronder een SUV. Wie weet gaan we de Alpha4 nog eens terug zien.

Wat ons betreft mag de Alpha2 per direct in productie, maar dat zal wel niet gebeuren. Voor auto’s met een lange motorkap is er waarschijnlijk geen plek in de toekomst. Die is namelijk elektrisch, in ieder geval bij DeLorean.