Lezersvraag: Ben jij weleens genaaid door een verkoper?

Of misschien beter, ben jij weleens genaaid door een verkoper of door een garage ofzo? Dat ze veel te geld uit je zak wilden kloppen voor helemaal niks?

Autoverkopers hebben over het algemeen niet de beste naam die je als beroepsgroep kunt krijgen. Er zitten natuurlijk heel goede tussen, maar er loopt ook tuig van de richel tussen. Die je willens en wetens een oor proberen aan te naaien.

Dat ze je een auto verkopen met teruggedraaide teller ofzo. Of een auto die ‘piekfijn in orde is, want van een oud vrouwtje geweest en altijd binnen gestaan’ en dat je dan een ouwe schadebak hebt gekocht. Dat gebeurt weleens, helaas.

Ben jij weleens genaaid door een verkoper?

Bij mij persoonlijk valt het wel mee. De rammelbakken die ik heb gekocht, werden ook als zodanig verkocht. Dat de verkoper zo ongeveer medelijden met me kreeg als ik hem van zijn handelswaar afhielp. Als de auto er dan na drie maanden mee ophield, tja, dat wist ik dan zelf ook wel.

Ik ben alleen genaaid door de verkoper van mijn Cayenne in Spanje. Die bleek achteraf een teruggedraaide kilometerteller te hebben. En flink ook, er was zo’n 150.000 kilometer weggetoverd. Qua betrouwbaarheid was dat geen probleem, het was namelijk nog steeds een goede auto. Alleen de inruilprijs lag een stuk lager helaas.

Oh ja, ik heb ooit een verkoper gehad bij Renault dealer Stam in Hilversum die me 21% btw wilde berekenen over een borg van 100 gulden -zo lang geleden is het al- voor een ongebruikt setje gehuurde sneeuwkettingen voor mijn Clio. En iedereen weet; over een borg betaal je géén btw…

Maar wacht, er is meer, ik kocht in week 21 een bank bij de Seats and Sofa’s, die vrijwel direct geleverd zou worden. Maar na zes weken wachten besloot ik toch maar eens te bellen en kreeg ik te horen dat hij pas in week 27, maar waarschijnlijker in week 38 bezorgd wordt. Dus daarom lieve lezers, spaar liever even door en koop daar geen meubels. Ik waarschuw maar even… al heeft het niks met auto’s te maken…

Verder is het bij mij wel meegevallen, maar ik kan me voorstellen dat anderen wel degelijk de spreekwoordelijke pisang zijn geweest. En naar die verhalen zijn we op zoek.

Dus ben -of ken- jij iemand die weleens flink is genaaid door een verkoper, schrijf het dan van je af in de comments.