Charger Daytona SRT is nieuwe EV muscle car

Ok, nu hebben we alles gezien. Een elektrische muscle car klinkt tegenstrijdig, maar het lijkt erop dat Dodge het heeft geflikt met de Charger Daytona SRT.

Van de week zaten we even Dodge te bashen. Deze fabrikant maakt toffe auto’s, maar het gebruik van zwaar verouderde techniek begon ons zorgen te maken. Niet omdat we niet van V8’s houden (dat doen we zeker), maar omdat een merk met zo’n beperkt modelgamma het niet lang gaat uithouden.

Maar gelukkig is er supergoed nieuws, want Dodge heeft de Charger Daytona SRT onthuld! En ongelooflijk, wat het is een toffe auto geworden. Bij Ford hebben ze Mustang op een elektrische crossover geschreven, bij Dodge hebben ze een échte EV muscle car gebouwd.

Design Dodge Charger SRT Daytona Concept

Het uiterlijk alleen al is een reden om deze auto te kopen. Het apparaat is bijzonder sinister, zeker zo in het zwart. Er zijn voldoende stylingelementen uit het verleden geleend. En terecht, als je als merk zulke toffe wagens hebt gebouwd, waarom daar niet op voortborduren?

Dodge past de naam Charger toe op een coupé, niet een sedan. De naam Charger Daytona komt uit de tijd van de Aero Warriors. Om deze stoer uitziende Musle Car enigszins aerodynamisch efficiënt te maken, hebben ze wat truukjes toegepast. Net als in 1968. De neus is de meest bijzondere.

De aandrijflijn van de Charger Daytona SRT is geheel elektrisch en heeft ook een naam gekregen: Banshee! Mensen die GTA III hebben gespeeld, kennen deze naam van een Dodge Viper-interpretatie, maar nu is het dus de naam van de motor van de Charger Daytona SRT Concept. Hoeveel vermogen en koppel de motor(en) leveren: geen idee. Wel zegt Dodge dat de Charger Daytona sneller is dan de huidige Hellcats.

Sneller dan een Hellcat

Ook is er emotie voor de petrolheads. Ten eerste middels ‘eRupt’, een transmissie waardoor je schakelmoment kunt voelen en dus emotie kunt beleven met de Charger Daytona SRT. Het is net zo effectief als een vleugel monteren op je achterbumper, maar hey: het is een tof idee.

Dan is er de Fratzonic Chambered Exhaust. Een elektrische auto maakt nauwelijks geluid en kan daarom geen emotie genereren bij de bestuurder. Maar met het Fratzonic Chambered Exhaust heeft Dodge een geluid gecomponeerd dat elektrisch en V8-esque klinkt. Heel erg bijzonder. Check dan ook absoluut even het filmpje onderaan dit artikel.

Verder details van de Charger Daytona SRT zijn vrij schaars, maar aan het interieur is duidelijk te zien dat de auto behoorlijk ver richting het productiestadium is. De huidige Charger en Challenger zullen eind 2023 uit productie gaan. We gokken erop dat dit de opvolger zal zijn.

Meer lezen? Dit zijn alle uitvoeringen van de Doge Challenger!