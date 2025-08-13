Stellantis zet volgende dubieuze zet: Duitse tuning op Chinese SUV

Of is dit precies waar de wereld op zat te wachten?

Verschillende keukens leveren verschillende gerechten op. Kijk maar naar de mix tussen de Nederlandse en Chinese keuken. Het klinkt bizar, maar uiteindelijk hebben we sinds de jaren ’80 allemaal weleens een bord babi pangang met bami opgepeuzeld in restaurant China Garden.

Zouden de Chinezen hetzelfde kunnen gaan doen met auto’s. Of zelfs nog dichter op het vuur van de autoliefhebber: in de Duitse tuning scène? Stellantis durft de sprong in het diepe te maken. Vandaag maakt de Duitse tak van het grote autoconcern bekend dat dochtermerk Leapmotor gaat samenwerken met de huistuner van Opel, Irmscher.

Betaalbare SUV met 585 pk

Als we het persbericht mogen geloven, zijn de twee merken stapelverliefd op elkaar. Ik zal je de exacte marketingblabla besparen. Het eerste model waar Irmscher mee aan de slag mag is de aanstaande super-SUV: de Leapmotor i C10. De doorontwikkelde C10 heeft weinig extra vermogen nodig. Dankzij twee elektromotoren (eentje voor en eentje achter) heb je een vermogen van 585 pk. Het sprintje naar de 100 is al na vier seconden gepiept.

Stellantis toont twee teaserbeelden van de aangepaste i C10. Daar kunnen we nog niet heel veel mee. Wat ik erover kan zeggen, is dat de voorbumper een flinke kuur heeft gekregen en dat je van het velgontwerp moet houden. Persoonlijk vind ik hem wat te moeilijk ingestoken, maar natuurlijk wel leuker dan de standaard wielen.

We zullen tot oktober moeten wachten voordat we meer informatie krijgen over dit Chinees/Duitse project. Op de Autosalon van Zürich (30 oktober tot en met 2 november) kun je de i C10 van Irmscher met je eigen ogen zien. Afbeeldingen waarop de hele auto te zien is, technische details en de prijzen krijgen aan het begin van het laatste kwartaal te horen.

Hopelijk horen we in de tussentijd dat Irmscher ook gaat klussen aan de T03. Dat zou toch lachen zijn, een geel-witte hatchback met uitgeklopte wielkasten en een prijskaartje van onder de € 25.000,-. Een beetje fout, dat wel. Dan doe toch maar liever een Corsa met Irmscher-onderdelen.