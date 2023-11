Doe eens gek, geef je vader eens een unieke Cullinan

Deze zoon gaat voor de ‘zoon van het jaar’-award met een unieke Rolls-Royce Cullinan als cadeau voor zijn vader.

Als je je vader een plezier wil doen op zijn verjaardag, is voor sommige mensen even langskomen voor een kopje koffie eigenlijk al het leukste wat je kunt doen. Of een etentje, of een klein cadeautje. Bij een familie in het Midden-Oosten is een zoon ietsje rigoureuzer te werk gegaan om zijn vader in het zonnetje te zetten.

Rolls-Royce Cullinan als cadeau

Nou wordt die vader ook wel 90 jaar oud, maar dan nog is het een uiterst bizar verjaardagscadeau. De auto in kwestie mag er ook zijn. Het is dus een Rolls-Royce Cullinan die het merk ‘The Pearl Cullinan’ heeft genoemd. Met de cliënt, een vaste Rolls-Royce klant, en de vader van de cliënt, zijn al sinds 2022 gesprekken om The Pearl Cullinan perfect te maken. De vader in kwestie heeft trouwens een grote kunstcollectie vol met unieke objecten van de meest bijzondere materialen en de mooiste Arabische kunstvormen. Dan snap je de gemaakte keuzes wellicht het beste.

Unieke lak

Het exterieur is gespoten in Pearl Rose, geïnspireerd op de meest begeerlijke parel die de vader in zijn collectie heeft. Het doel was om een soort metallic zilver te combineren met een hele lichte roze gloed, om een soort roségoud te creëren. Een fraaie tint, maar ook gelijk een kwestie van ‘alleen kijken’. Pearl Rose is namelijk enkel en alleen ontwikkeld voor deze Cullinan en mag door niemand anders besteld worden. Er zijn zo’n 30 monsters gemaakt van de lak en nadat deze door experts bekeken zijn in Goodwood, werden ze ook naar de klant gestuurd om te zien of hij in het Midden-Oosten ook werkt. Ook is deze lak getest op UV-straling en zou de lak na jaren in de felle zon nog steeds piekfijn moeten zijn. Een roségouden met ‘normaal’ gouden Spirit of Ecstacy maakt het exterieur af.

Interieur

Rolls-Royce weet weer een perfecte beschrijving te geven zonder echt goede foto’s, want een overzicht van het interieur hebben we niet. Wel wat het doel was. De voorstoelen van de Rolls-Royce Cullinan, waar vader het liefst op de passagiersstoel zit, is een oase van wit leer en houtinleg. De achterstoelen zijn donkerrood met eenzelfde wijnrode tint voor de vloermatten. Dit is geïnspireerd op de fluwelen kussentjes waarop dure edelstenen vaak worden gepresenteerd.

Parelmoer

Even geen gekke benamingen voor bijzondere metallic lak: voor de Rolls-Royce Pearl Cullinan is echt parelmoer gebruikt. Dit bijzondere materiaal wat gewonnen wordt uit zeeschelpen is volgens Rolls-Royce nog nooit zo uitbundig gebruikt. Rond het uurwerk in het dashboard zal je een parelmoer paneel vinden, maar ook de tafeltjes achter zijn gemaakt van 1.351 individuele stukjes parelmoer om een soort mandala te vormen. Dit mozaïek is geïnspireerd op traditionele Arabische kunst. In het hout van de Pearl Cullinan is een ander soort mandala bestaande uit parelmoer toegevoegd, met het Arabische woord voor ‘vader’ in het midden.

Details

Zoals altijd maken details als deze een speciaal op maat gemaakt project als de Rolls-Royce Pearl Cullinan. Zo is de sterrenhemel binnenin een replica van hoe de sterren stonden op de nacht dat de 90-jarige vader van de cliënt geboren was boven zijn geboorteplaats, zo rond 1933 dus. Wat dit cadeau gekost heeft is voor ons stervelingen niet relevant en die info houdt Rolls-Royce dan ook geheim. Ook moge duidelijk zijn dat dit de enige Pearl Cullinan ter wereld is en blijft.