Lichtgevende spoiler: een aankomende tuningtrend?

Met deze verdikte BMW M2 krijg je een LED-balk over de gehele breedte van de spoiler mee. Een nieuwe trend in wording?

De nieuwe BMW M2 is nog steeds even wennen, maar gelukkig heerst er wel het geluid dat het in ieder geval een lekker sturende auto is. Ook de tuningwereld heeft de M2 (G87) gevonden. Als de dikmaakset van BMW zelf het niet helemaal voor je doet, is er voldoende spul te vinden om je G87 nu al helemaal op maat te maken.

Maxton Design

Ook Maxton Design presenteert hun onderdelen voor de BMW M2 G87. Tenminste, het licht had even aan gemogen bij het fotograferen van een zwarte auto met zwarte onderdelen. Maxton Design heeft voor erg veel auto’s een onderdelenset uitgebracht en de M2 lijkt een gevestigd recept te volgen. Splitterset rondom, grote spoiler achterop. Ook de velgen lijken niet origineel, maar die biedt Maxton niet aan.

Lichtgevende spoiler

Eigenlijk kan het niet simpeler, maar dan moeten we het nog even hebben over de gigantische spoiler achterop de BMW M2 van Maxton. Die geeft namelijk licht. En niet dat ze een derde remlicht subtiel hebben verwerkt, nee, hij staat aan samen met de verlichting achter. Gezien de huidige trend van doorlopende lichtbalken achter geen gekke gedachte, maar een bizar aanzicht is het wel. Alsof Darth Vader zijn lightsaber op de spoiler heeft laten liggen. De rest van de auto bewijst overigens dat Darth Vader best de eigenaar kan zijn.

Onderdelen

Zoals gezegd mag de verlichting uit de spoiler de volgende keer ook gebruikt worden om de auto wat beter te belichten, maar gelukkig heeft Maxton ook een catalogus voor de onderdelen voor de BMW M2. Die leert ons dat je vele keuzes hebt, koolstofvezel of plastic mag beide. Koolstofvezel zijskirts en voorlip kosten respectievelijk 1.099 en 729 euro. De koolstofvezel achterspoiler kost 1.900 euro of 3.400 euro met de LED-balk: da’s een dure LED-balk. Ook kun je 992 GT3 RS-esque ‘dakrails’ krijgen om de lucht naar de spoiler te leiden voor 144 euro. De rest zijn plastic onderdelen zoals de diffusor, splitters achter en canards, desgewenst. Deze kosten 99 of 199 euro en je hebt verschillende keuzes.

Kijken wat er allemaal is kan op de website van Maxton, dan mag jij bepalen of je een lichtgevende spoiler wil.