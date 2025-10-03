Tesla draait uit het niet haar beste kwartaal ooit: dit is de reden

Is Tesla terug?

Aan het begin van iedere maand zitten we met smart te wachten op de nieuwe verkoopcijfers. Welke merken doen het goed en wie moeten we door het slijk halen? De afgelopen maanden waren we genoodzaakt om Tesla in de tweede categorie te scharen. Is die tijd nu voorbij?

Ondanks het uitblijven van een écht betaalbaar model en een goed functionerende Cybercab gingen de Tesla-verkopen door het dak in het derde kwartaal van 2025. Wat heet: Tesla draaide zowaar het beste kwartaal uit haar bestaansgeschiedenis. En dat heeft een goede, simpele reden.

Tesla-verkopen in het beste kwartaal ooit

De autofabrikant leverde wereldwijd 497.099 voertuigen af in Q3. Daarmee stegen de verkopen met maar liefst 29,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Kijken we naar vorig jaar, dan zien we dat de Tesla-verkopen met 7,4 procent groeiden ten opzichte van het derde kwartaal van 2024.

Logischerwijs zijn het vooral de Model 3 en Model Y die voor de verkopen zorgen. Tesla verkocht in het beste kwartaal ooit 481.166 stuks van de twee massamodellen. De Model S, Model X en Cybertruck blijven ondermaats presteren: van 22.915 exemplaren in het derde kwartaal van 2024 naar 15.933 stuks dit jaar.

Waar komen al die Tesla-verkopen ineens vandaan?

Kun je je nog herinneren dat we hier in Nederland ineens een gigantische groei in de verkoop van bedrijfsbusjes hadden richting het einde van 2024? Zoiets heeft er zich de afgelopen maand ook afgespeeld in de Verenigde Staten, maar dan met Tesla’s.

Sinds 2008 deelt de Amerikaanse overheid subsidie uit aan mensen die een PHEV of EV kopen. De subsidie kan oplopen tot $ 7.500. Da’s een flinke slok op de EV-borrel. En toen kwam Trump. In zijn arsenaal aan beloften stond het verdwijnen van het ”EV-mandaat”. Oftewel, die voordeeltjes voor geëlektrificeerde auto’s, die gaan we terugdraaien. Zo hoeven fabrikanten geen boetes te betalen voor het niet naleven van de verbruiksvoorschriften en kwam er ook een stop op de EV-subsidie.

Amerikanen hadden tot 30 september 2025 de tijd om een elektrische of plug-in hybride auto te bestellen om nog snel gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling. Kennelijk hebben veel Amerikanen dat gedaan waardoor de verkoop er een enorme boost kreeg.

De Tesla-verkopen in Europa en Nederland

Hoe anders was dat op ons continent. In augustus 2025 gingen de verkopen ten opzichte van een jaar eerder met 22,5 procent omlaag. De grootste dalers waren Denemarken (-42%), Frankrijk (-47%) en Zweden (-84%).

Hier in Nederland ziet het er, ondanks een goede septembermaand, ook niet rooskleurig uit voor Tesla. De Model Y werd in september dan wel het bestverkochte nieuwe model, maar het merk verkocht toch bijna de helft minder auto’s dan vorig jaar. Er kwamen 10.109 nieuwe Tesla’s naar Nederland in het derde kwartaal tegenover 19.981 in Q3 van 2024.

Oftewel: nee, het lek is zeker nog niet boven bij Tesla. De verkoopboom komt door externe factoren, maar na het wegvallen van de Amerikaanse subsidieregeling zal de verkoop als een kaartenhuis in elkaar zakken in het thuisland. Hoog tijd dus voor een nieuwe verkooptopper.