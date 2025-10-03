Tesla draait uit het niet haar beste kwartaal ooit: dit is de reden

Is Tesla terug?
Aan het begin van iedere maand zitten we met smart te wachten op de nieuwe verkoopcijfers. Welke merken doen het goed en wie moeten we door het slijk halen? De afgelopen maanden waren we genoodzaakt om Tesla in de tweede categorie te scharen. Is die tijd nu voorbij?
Ondanks het uitblijven van een écht betaalbaar model en een goed functionerende Cybercab gingen de Tesla-verkopen door het dak in het derde kwartaal van 2025. Wat heet: Tesla draaide zowaar het beste kwartaal uit haar bestaansgeschiedenis. En dat heeft een goede, simpele reden.
Tesla-verkopen in het beste kwartaal ooit
De autofabrikant leverde wereldwijd 497.099 voertuigen af in Q3. Daarmee stegen de verkopen met maar liefst 29,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Kijken we naar vorig jaar, dan zien we dat de Tesla-verkopen met 7,4 procent groeiden ten opzichte van het derde kwartaal van 2024.
Logischerwijs zijn het vooral de Model 3 en Model Y die voor de verkopen zorgen. Tesla verkocht in het beste kwartaal ooit 481.166 stuks van de twee massamodellen. De Model S, Model X en Cybertruck blijven ondermaats presteren: van 22.915 exemplaren in het derde kwartaal van 2024 naar 15.933 stuks dit jaar.
Waar komen al die Tesla-verkopen ineens vandaan?
Kun je je nog herinneren dat we hier in Nederland ineens een gigantische groei in de verkoop van bedrijfsbusjes hadden richting het einde van 2024? Zoiets heeft er zich de afgelopen maand ook afgespeeld in de Verenigde Staten, maar dan met Tesla’s.
Sinds 2008 deelt de Amerikaanse overheid subsidie uit aan mensen die een PHEV of EV kopen. De subsidie kan oplopen tot $ 7.500. Da’s een flinke slok op de EV-borrel. En toen kwam Trump. In zijn arsenaal aan beloften stond het verdwijnen van het ”EV-mandaat”. Oftewel, die voordeeltjes voor geëlektrificeerde auto’s, die gaan we terugdraaien. Zo hoeven fabrikanten geen boetes te betalen voor het niet naleven van de verbruiksvoorschriften en kwam er ook een stop op de EV-subsidie.
Amerikanen hadden tot 30 september 2025 de tijd om een elektrische of plug-in hybride auto te bestellen om nog snel gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling. Kennelijk hebben veel Amerikanen dat gedaan waardoor de verkoop er een enorme boost kreeg.
De Tesla-verkopen in Europa en Nederland
Hoe anders was dat op ons continent. In augustus 2025 gingen de verkopen ten opzichte van een jaar eerder met 22,5 procent omlaag. De grootste dalers waren Denemarken (-42%), Frankrijk (-47%) en Zweden (-84%).
Hier in Nederland ziet het er, ondanks een goede septembermaand, ook niet rooskleurig uit voor Tesla. De Model Y werd in september dan wel het bestverkochte nieuwe model, maar het merk verkocht toch bijna de helft minder auto’s dan vorig jaar. Er kwamen 10.109 nieuwe Tesla’s naar Nederland in het derde kwartaal tegenover 19.981 in Q3 van 2024.
Oftewel: nee, het lek is zeker nog niet boven bij Tesla. De verkoopboom komt door externe factoren, maar na het wegvallen van de Amerikaanse subsidieregeling zal de verkoop als een kaartenhuis in elkaar zakken in het thuisland. Hoog tijd dus voor een nieuwe verkooptopper.
Reacties
thomcarspotter zegt
Doe maar een titel😆
cdlop01 zegt
Vind dat er inmiddels ook veel meer alternatieven zijn voor een Tesla. Uitstekende EV’S van de Chinezen maar ook Renault, Peugeot, Vag, Mercedes, Bmw, zelfs Toyota komt met EV’S begin 26. Er is gewoon veel meer keuze die er imo ook veel beter uitzien. Tesla doet veel te weinig aan vernieuwing, dat gaat ze opbreken.
Design_Driven zegt
Dat wordt gezellig dan het volgende kwartaal.
Er mist een s in de titel….Tesla draait uit het nietS…
BisheLowke zegt
Jemig wat slecht haha
Robert zegt
Want?
On topic: Tesla begint steeds meer last te krijgen van de wet van de remmende voorsprong, Natuurlijk zijn zij als EV bouwer in veel markten nog mede afhankelijk van subsidieregelingen om hun auto’s verkocht te krijgen, maar de onder de streep is de Model S te verouderd, de Cybertruck te onpraktisch, de Model X te duur, en worden de Model 3 en Y links en rechts voorbij gestoven door de door Musk zo beschimpte Chinezen, en zelfs door menig Europese autofabrikant.
mashell zegt
Iedereen die een Tesla wilde on de VS heeft er nu één gekocht. Dus inzakkende verkopen in het volgende kwartaal zijn uiterst waarschijnlijk, met dalende beurskoersen tot gevolg.
R82 zegt
Ik ben er ook voor gaan kijken, voor een model Y. Het is een prima auto, alleen het is in mijn ogen toch een net niet auto. Het is een stuk beter geworden. 4 jaar geleden heb ik er ook in gereden, maar toen was de afwerking, en de gebruikte materialen echt slecht. Nu is het echt veel beter. Maar als ik dan in mijn Volvo V60 stap, dan is die toch echt qua afwerking en kwaliteit een stuk beter. De Tesla is toch meer van het niveau XC40 moet ik zeggen, een beetje het niveau van een KIA, niet slecht zeker niet, maar over het algemeen net niet, naar mijn mening.
Ook als ik op forums lees over lak problemen, zelfs bij de laatste versies. En de adaptive die procentueel toch veel meer fouten maakt als bijvoorbeeld Volvo / VAG / BMW / Mercedes.
Ik heb ook in de ID7 gereden en ja hij mist misschien een paar technische snufjes, heeft natuurlijk niet het prettige laadnetwerk van Tesla, net iets minder range, maar het interieur en de kwaliteit, de stoelen, zitpositie is toch echt wel van een ander niveau, en waar de ID7 eerst te hoog gepositioneerd was qua prijs, hebben ze dit nu ruimschoots goed gemaakt. Dus waar vroeger de tesla een voor de hand liggende keuze was, is dat nu niet meer zo.
ty5550 zegt
Je bent te kritisch voor je ID7. De wltp wijkt best wel af bij Tesla. De ID7 doet het in realiteit beter qua werkelijk haalbare range dan de id7, en laadt ook sneller (10-80%) dan de Y juniper.
https://ev-database.org/side-by-side?i=3104,3120,3260&h=1fb9c33fa1dc779dcba0e32b8c0a22cfeb65b670f4675b07504183406bc51e38