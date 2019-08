Tom Coronel heeft (weer) een nieuwe hobby

Waar haalt die man de tijd vandaan?

Het is een van de betere bezige bijen van Nederland: Tom Coronel. Eerlijk is eerlijk, het is ook een van de succesvollere Nederlandse autocoureurs. Hij was voor het seizoen in 2000 zelfs heel erg dichtbij een zitje in de Formule 1.

Na het winnen van de Formule Nippon in 1999 (op spectaculaire wijze) was hij bijna rond met Arrows, maar ene J. Verstappen kreeg toen de voorkeur. Voor de rest heeft Coronel werkelijk bijna in alle klassen gereden: Dakar, FIA GT, Formule 3, Le Mans, Formule Opel, BTCC, Formule Ford, DTCC, JGTC, EuroBOSS, Porsche GT3 Cup en natuurlijk het meest roemrucht: de Citroen AX Cup! Als je in die ‘contact-rijke’ klasse de race eindigde met de deurgrepen aan de auto, had je óf gewonnen of je best niet gedaan.

De man heeft dus veel ervaring in diverse takken van de motorsport. Daar komt er nu eentje bij, want Tom Romeo Coronel zal ook aan de start verschijnen van de TitansRX. De TitansRX is een nieuw initiatief. Zoals de naam weggeeft gaat het om Rallycross, een van de meer spectaculaire vormen van autosport. De banen zijn kort, er is asfalt en gravel en de auto’s hebben serieus veel vermogen. Alle auto’s in deze klasse zijn uniform, namelijk de MJP Racing Pantera RX6. De koets lijkt op die van een Ford Fiesta in het geval van Coronel.

De auto van Tom Coronel is direct te herkennen, net als de Honda Civic toerwagen is de MJP Racing Pantera RX6 voorzien van de geel-rode DHL bestickering. De races in het TitansRX kampioenschap staan niet in de weg van de vele activiteiten Coronel. Op dit moment gaan de geruchten dat Coronel meedoet aan de opnames voor Expedtie Robinson, een soort Temptation Island zonder alcohol, maar met extra stress. Het zou ons niet verbazen dat hij daar ook een raceklasse heeft opgezet.