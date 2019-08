Zo wordt de grille van een X5 minder opvallend

Vestig de aandacht op andere onderdelen.

De nieuwe grille van van BMW op modellen als de nieuwe X5, X7 en gefacelifte 7 Serie doen de wenkbrauwen een beetje fronsen. Zelfs BMW-fanboy en Tesla-adept @Jaapiyo kan er maar moeilijk mee omgaan. Hij heeft inmiddels de gehele redactie-kantine voorzien van foto’s van de E38 7 Serie. Waarom weet niemand.

De nieuwe grille is grotesk, maar doet denken aan de move die Audi in 2003 maakte. Toen gaf het merk de A8 6.0 W12 quattro een reuzengrille mee, die men de Single Frame Grille noemde. De grille was enorm en veel te opvallend, net als de X5 neus nu. Tegenwoordig is dit type grille juist een kenmerk voor moderne Audi’s. Kortom: we gaan vanzelf wel wennen aan die enorme nieren.

Een andere oplossing is zorgen dat de rest wat meer in verhouding is met de grille. Als je een grote neus hebt, kun je een enorme snor laten staan en reusachtige zonnebril opzetten. Dat is precies wat ze bij de AC Schnitzer hebben gedaan. De BMW specialisten uit Aken hebben namelijk een X5 flink bij de kladden gepakt. Het resultaat is eigenlijk niet eens zo verkeerd. Ja, de X5 is nu nog ietsjes extroverter, maar ze zijn niet over the top gegaan. De exterieurkit is leverbaar voor modellen mét een M-pakket. Volgens AC Schnitzer dragen de nieuwe exterieurdelen daadwerkelijk bij aan een verbeterde aerodynamica.

De X5 van de G05 generatie is te krijgen met diverse soorten velgen. Met name de klassieke AC-Schnitzer vijfspaak velg in het grijs is erg fraai, alhoewel smaken daarover zullen verschillen. Om de X5 nog beter de hoek om te laten gaan, is het onderstel aangepast en te verlagen met 25 mm. Motorische upgrades zijn nog leverbaar, maar AC Schnitzer zegt binnenkort performance-modules te hebben voor de X5 30d en M50i modellen.