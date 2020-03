Een Ford Ranger zoals deze? Dat is dan 10.000 euro

Bovenop de kosten voor een Ford Ranger welteverstaan.

Tuning komt in alle soorten en maten. En ook voor elke portemonnee. Als je gekozen hebt voor een Ford Ranger als bedrijfswagen heb je in elk geval een opvallende keuze gemaakt. Praktisch ook, want op elk terrein staat de Ford zijn mannetje.

De Duitse tuner delta4x4 heeft de Ranger aangepakt. Want, zo zeggen ze, de Ford is een hit in Duitsland. Afgelopen jaar werden 30.000 exemplaren van de bedrijfswagen bij onze oosterburen verkocht. En daarom mag de Ranger gepersonaliseerd worden om wat extra op te vallen, aldus delta4x4.

Delta4x4 heeft de Ranger zeer zeker opgetuigd. Daar staat wel een prijs tegenover. Kies je voor het totaalpakket dan mag je meer dan 10.000 euro aftikken. Het begint met nieuwe ophanging. Voor 2.260 euro kan de Ranger tot 14 centimeter verhoogd worden. De noodzakelijke veren die daar ook nog eens aangeschaft voor moeten worden kosten 2.216,38 euro. Die mooie 18-inch velgen op de Cooper 305/60R18 banden staan voor 2.900 euro onder je Ranger. Een widebody look door middel van de toegevoegde spatborden kost 1.800 euro. De extra LED-verlichting in de grille is een optie van 600 euro. Kers op de taart is de bullbar voor 560 euro. Nu nog iets verzinnen voor de bedrijfswagen inrichting.

Al met al kom je uit op een bedrag van meer dan 10.000 euro. Dan heb je wel een Ranger die je (Duitse) buurman waarschijnlijk niet heeft.