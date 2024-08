Domeinen zoekt een liefhebber voor deze Audi RS4 Avant

Een Audi RS4 Avant bij Domeinen in het grijs. Strik erom en gassen!

Kijk, we kunnen hier heel stoer roepen dat we het liefste in een gele of groene auto rijden. De praktijk leert dat zwart, grijs of zilver de populairste kleuren zijn op een auto. Keer op keer weer. Deze Audi RS4 Avant, te koop aangeboden bij Domeinen, is wat dat betreft briljant.

Audi RS4 bij Domeinen te koop

Zo oogstrelend als een Audi Exclusive kleur is deze RS4 niet nee, maar je kunt er prima mee voor de dag komen. De B9-generatie RS4 zal nooit dezelfde geliefde stempel krijgen als de voorgaande generaties.

Daar is het model niet legendarisch genoeg voor. Je kunt op het pakket zelf eigenlijk weinig aanmerken. Je hebt een sappige 2.9 liter V6 met 450 pk, een uiterlijk van een doorsnee gezinswagen en genoeg power voor op de Hollandse wegen. Tikkeltje saai misschien, maar ach. Voor veel mensen meer dan prima.

Deze generatie Audi RS4 Avant accelereert in 4,1 seconden naar de honderd. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Deze zescilinder is met een kuurtje eenvoudig te kietelen, dus de sprint naar 100 km/u onder de vier tellen krijgen is wat dat betreft kinderspel. Dan kun je de duurdere en meer zuipende RS6 Avant met 4.0 TFSI V8 lekker laten gaan.

Een auto kopen bij Domeinen zoals deze Audi RS4 Avant betekent wel dat je in een voertuig zit met een boefjesverleden. Voor sommigen is dat toch een soort smet. Waarom de politie deze auto in beslag heeft genomen, dat zullen we nooit weten. Dat kan van een fraude gaan tot een ernstiger vergrijp.

In de praktijk kan een auto aanschaffen via Domein Roerende Zaken een interessantere deal zijn dan de occasion via een dealer of particulier. Dat maakt het leuk om af en toe het aanbod in de gaten te houden. Anders kun je altijd nog doorsparen voor een M3 Touring.