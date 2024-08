Porsche Taycan kan razendsnel opladen zónder laadkabel

De Hans Klok onder de elektrische auto’s, de zonder laadkabel opladende Porsche Taycan.

We hadden het eerder op de dag al over een briljante oplossing van Fiat, om de laadkabel vast te maken aan de auto. Oprolbaar, zodat je geen vieze klauwen krijgt. Weet je wat nog beter is dan een oprolbare laadkabel? Helemaal geen laadkabel!

Porsche Taycan draadloos laden

Het draadloos laden van een elektrische auto is nog zeker niet zo normaal als bedraad kabel. Net als een mooie wijn: goede dingen kosten tijd. Nog even en we kunnen straks lekker draadloos laden met z’n allen. Geen geklooi meer met een kabel, dat is toch wel erg lekker.

De ontwikkelingen gaan snel en af en toe brengt dat mooi nieuws met zich mee. Volkswagen Group of America heeft in een laboratorium met The Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory (ORNL) een record neergezet als het gaat om draadloos laden, de hoofdrol was voor een aangepaste Porsche Taycan.

De volledig elektrische Porker wist het voor elkaar te krijgen om tot 270 kW te snelladen. Zonder kabel, dus volledig draadloos! Dat is gelijk aan het pieklaadvermogen van de Taycan van voor de facelift mét kabel.

De techniek die gebruikt werd in het laboratorium is ongeveer gelijk aan het draadloze laadproces van een smartphone. Alleen dan op grote schaal natuurlijk. Met deze nieuwe technologie kunnen draadloze laadsnelheden van een elektrische auto maar liefst acht tot tien keer zo snel dan nu het geval is.

Voor nu is het slechts een demonstratie in een laboratorium. Het is helaas niet zo dat we volgend jaar allemaal vrolijk draadloos gaan laden. De technologie is in volle gang en naast de Volkswagen Groep zijn er nog tal van merken hier mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan BMW of Volvo. Het is met smart wachten op de ontwikkelingen. Kan die gore laadkabel straks bij het grof vuil.