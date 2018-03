Waarom de F1 nog sneller en furieuzer wordt

Geen zorgen, ze nemen niet na elke kwart mijl een pauze. Nog niet, in ieder geval...

Nieuwe F1-eigenaar Liberty Media werkt keihard aan alle aspecten van hun coverage van de F1 races, om zoveel mogelijk fans aan zich te binden. Logisch ook, het is het enige wat ze redelijk autonoom kunnen veranderen aan de F1 zonder dat ze direct de teams en de FIA op hun nek krijgen. Het afschaffen van grid girls was wellicht een misrekening, maar goed, dat is eigenlijk niet meer dan a sign of the times. We hadden het prettig gevonden als de F1 de politiek correcte goegemeente de vinger gegeven had, maar dat was wellicht teveel gevraagd van een joekelig bedrijf uit het puriteinse Amerika.

In andere opzichten is Liberty flink bezig het audiovisuele spektakel op te krikken en over de ganse wereld uit te rollen. Dit doen ze onder andere middels hun nieuwe Over The Top (OTT) streamingdienst. Om een en ander vorm te geven hebben de mannen van Liberty de hulp ingeroepen van Fox Sports veteraan David Hill. We zijn alvast benieuwd hoeveel Olav en Jack-haters in Nederland daadwerkelijk de overstap maken.

Een van de voorgestelde punten om de show wat op te krikken: de muziek rondom de races. Zoals ondergetekende al vreesde wordt er gedacht aan ‘muziek over slowmotions/replays’ tijdens de races. Grappig genoeg is er op kwaliteitsforum Reddit al een draadje gestart om dit tegen te houden.

Uiteraard zet Liberty Media haar snode plannen echter gewoon door. Ze zetten hierbij wederom in op ‘bewezen talent’. De man die verantwoordelijk wordt voor een (de) nieuwe F1-tune(s) is namelijk niemand minder dan Brian Tyler. Deze componist is verantwoordelijk voor onder andere de muziek van Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, het NFL Theme én de films in het Fast & Furious universum. Cynici kunnen zodoende zeggen dat hij zich specialiseert in puike pulp.

Brian is inmiddels als druk bezig met het composeren, zo geeft hij te kennen via Twitter. Kijk jij al uit naar het eindresultaat van zijn werk?