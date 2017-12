Ford trotseert de toorn van Donald Trump

Misschien denkt de Blue Oval dat The Donald het te druk heeft met de opschudding rondom de ambassade in Israël.

Het was even een heet hangijzer in de autowereld: wat gaat Donald Trump doen nu hij de POTUS is? Tijdens zijn campagne beloofde hij de Amerikaanse werknemers in de autobranche immers dat hij hun jawbz zou veiligstellen. Zowel voor de domestics als voor de imports was dat even schrikken. Trump claimde namelijk van plan te zijn enorme importheffingen in het leven te roepen op auto’s die buiten de landsgrenzen geproduceerd werden.

Dat zette met name de plannen die veel autofabrikanten hadden om de productie te verschepen naar Mexico op losse schroeven, hoewel de meesten aangaven die plannen toch gewoon door te zetten. Trump zit immers maar vier jaar in het Witte Huis. Waarschijnlijk tenminste, niks is meer zeker. Enfin, zelfs grote multinationals kijken doorgaans nog wel nét iets langer in de toekomst bij het maken van dit soort beslissingen.

Ford liet echter min of meer de oren hangen naar Trump en trok een streep door plannen om de productie van auto’s te verschepen van ‘Murica naar Mexico. Het was een PR-win voor The Donald en Ford werd geridiculiseerd in de media. Maar, een jaar later maakt Ford alsnog bekend een toekomstige EV die in de States gebouwd zou worden in Mexico te gaan maken. Het is een lastige situatie voor het merk, dat nu in de ogen van het publiek geen ‘goede optie’ meer over heeft. Banen laten verdwijnen is nooit leuk, maar de beeeeyatch van Trump zijn ook niet.

Ford probeert de move te verkopen aan het publiek door te stellen dat er netto banen bijkomen in thuisbasis Michigan, omdat er een autonome auto gebouwd zal gaan worden. Of het publiek daar intrapt wagen we echter te betwijfelen. TW000k our joawbzzz!