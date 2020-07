Donkervoort gaat naakt met de D8 GTO-JD70 BNCE

Donkervoort zet de D8 GTO-JD70 in zijn blootje met de introductie van de BNCE. Dit staat voor Bare Naked Carbon Edition.

Kunnen we klagen over een Donkervoort dat ontzettend veel varianten van de D8 GTO heeft uitgebracht? Het ligt voor de hand, maar laten we dit Nederlandse automerk vooral waarderen. Dus hoeveel speciale varianten het merk ook uitbrengt. Gewoon een duimpje omhoog steken voor dit stukje Neerlands trots.

Voor de 70ste verjaardag van Joop Donkervoort werd de speciale D8 GTO-JD70 bedacht. Nu komt het merk met een speciale editie op deze speciale edite. Yo dawg.. het gaat hier om de Donkervoort D8 GTO-JD70 BNCE. Dit laatste staat voor Bare Naked Carbon Edition. De auto is nóg lichter geworden. Daarmee komt het gewicht uit op zo’n 694 kg.

Voor de afwerking van de D8 GTO-JD70 BNCE zijn er diverse mogelijkheden. De varianten hebben een mat of glanzend uiterlijk, met bijvoorbeeld meer of minder zichtbaar carbon. Er is ook een Full Exposed Coloured Carbon variant, waarbij ieder deel van carbon volledig zichtbaar is en een kleur naar wens heeft. Het kleurenpallet bestaat uit blauw, rood, groen, grijs en goud. Tegen een meerprijs kun je met Donkervoort overleggen over een unieke kleur, indien mogelijk.

Meer dan 95 procent van de carrosserie van een D8 GTO-JD70 is van carbon. Wat de BNCE toevoegt is dat je simpelweg meer van dat carbon kunt laten zien. Overigens gaat Donkervoort niet meer exemplaren bouwen van de JD70. Het is en blijft 70 stuks. Van die 70 stuks worden er dus enkelen uitgevoerd als deze nieuw aangekondigde BCNE.