Lezersvraag: wat kwam jij tegen op vakantie?

In deze lezersvraag gaat het over de vakantie. Wat voor gave automotive anekdotes heb jij te vertellen bij thuiskomst van de vakantie?

We naderen augustus. Dat beteken dat een deel van jullie ongetwijfeld de vakantie er alweer op heeft zitten. Een ander deel is misschien nog op vakantie en natuurlijk vertrekt er nog geen groep in augustus. In deze lezersvraag gaan we het hebben over wat je zoal tegen bent gekomen op vakantie. Voor de ploeg die op vakantie is of nog moet gaan komt er ongetwijfeld een deel twee met deze vraagstelling.

Deze zomervakantie ziet er bij iedereen anders uit. De één vier het binnen de landsgrenzen, de ander is wel over de grens te vinden. Het percentage dat buiten Europa op vakantie is (geweest) zal ongetwijfeld klein zijn. Feit is dat je vaak op vakantie de meest bijzondere auto’s op willekeurige momenten kunt tegenkomen. En dat maakt het verhaal erachter ook zo leuk.

Het voorzetje van deze lezersvraag over de vakantie komt van een Autoblog-lezer die ons bovenstaande video stuurde. Op de snelweg in Frankrijk werd de lezer plotseling ingehaald door niet één, maar twee Ferrari’s F40. Hoe bijzonder is dat! Dat maakt de rit naar je vakantiebestemming al meteen een stuk leuker. We leggen de digitale pen nu bij jullie. Wat kwam jij tegen op vakantie?