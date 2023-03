Speciale Porsche 928 is een rijdende Millennium Bug

Deze Porsche 928 “NEBULA” is voor degene die Y2K nog vers op het netvlies hebben staan.

Het jaar 2000 hield de gemoederen wel bezig. Nee, niet omdat ondergetekende toen geboren werd en ook maar deels omdat het toch bijzonder is om in de overgang van het ene naar het andere millennium te leven. Nee, het was vooral de vraag of onze elektronica het nog wel zou snappen dat we ineens in een compleet nieuw millennium leven. Om gelijk opgelucht te zijn toen overal gewoon netjes “1/1/2000” kwam te staan.

Sentiment

Of je nou een kind uit de jaren ’70, ’80 of ’90 bent, alles wat als achterhaald werd gezien uit die tijd is nu een mooie herinnering. Om je even wakker te schudden dat er een nieuwe generatie is: dat beginnen kinderen uit de jaren ’00 nu ook te krijgen. Ja, ik kan het weten. De esthetica uit die tijd kan ik echter missen als kiespijn en om dat perfect uit te leggen is hier de Porsche 928 “NEBULA” door Porsche en Daniel Arsham.

“Y2K aesthetic”

De Porsche 928 NEBULA moet namelijk een soort tijdmachine zijn naar hoe het jaar 2000 eruit zag. De basis is een 928 uit 1978, die toen dus al 22 jaar oud was. Toch past die nog best aardig in het “Y2K aesthetic”. Het exterieur van de auto wordt afgemaakt door nieuwe bumpers, een grote spoiler en speciale velgen. De bumpers zijn ontworpen door @the_kyza of Khyzyl Saleem, die na het lang digitaal tekenen van bodykits nu meerdere echte auto’s met zijn werk heeft rondrijden. Nu ook dus deze 928. Ietwat frappante achterlichten en neon-schrift met het woord “Nebula” op de achterzijde maakt deze 928 Y2K af.

Paars

Oh ja, je moet van de kleur paars houden. Waar het exterieur van de Porsche 928 Nebula nog wat weg heeft van het fraaie en ietwat subtiele ‘Viola SE30’ van de Diablo 30th Anniversary, is het interieur nogal pimpelpaars. Er lijkt gekozen te zijn voor een cirkel met een kleinere cirkel ernaast als bepalende trend, want dat zie je op veel plekken terug. De speakers in de deur en zelfs het stuur bijvoorbeeld. Overigens ziet het stuur er niet uit alsof je lekker comfortabel je handen op een kwart-over-drie-positie kunt zetten.

SXSW

Het is dan ook niet de bedoeling voor Porsche en Daniel Arsham om deze 928 Nebula officieel uit te brengen als auto. Het is meer een kunstobject. Daarom presenteert Porsche ‘m digitaal en binnenkort op de SXSW show in de VS. Het is een nogal bijzondere 928 en een bijzondere manier om de Y2K-styling naar het nu te brengen – en dat er überhaupt een Y2K-styling is. Tijden veranderen…