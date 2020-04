Donkervoort speelt zich in de kijker bij F1-teams

Lekker bezig!

Of chauvinisme nou rationeel is of niet, we grijpen ieder reden om trots te zijn op landgenoten graag aan. Nederlandse autofabrikanten zijn helaas op een hand te tellen. Sterker nog: ze zijn bijna op een vinger te tellen. Gelukkig is er nog altijd Donkervoort, onze nationale trots als autoliefhebbers.

Geheel in de geest van Colin Chapman draait het bij Donkervoort vooral om één ding: gewicht. En wel een zo laag mogelijk gewicht. Dit is niet alleen een kwestie van de onderdelen beperken tot het strikt noodzakelijke, maar ook een kwestie van de juiste materialen. En wat is dan het perfecte materiaal? Juist, koolstofvezel.

Donkervoort houdt zich dan ook intensief bezig met koolstofvezel. Ze hebben er zelfs een aparte bedrijfsonderdeel voor in het leven geroepen: Ex-Core. Het materiaal dat zij hebben ontwikkeld is dankzij het gebruik van onder meer schuim extreem licht, terwijl het tegelijkertijd heel sterk is. Ex-Core is in 2007 in het leven geroepen, met de komst van de D8 GT. Inmiddels hebben ze een patent op de technologie. Omdat Donkervoort de technologie wil delen is Ex-Core dit jaar afgesplitst.

Vooralsnog lijkt dit niet slecht uit te pakken. De partijen die interesse hebben getoond blijken namelijk niet de minste te zijn. Tijdens de Nationale Autoshow meldt Denis Donkervoort tegenover Wouter en Noud : “Zelfs Formule-1 teams, meer dan een, hebben zich gemeld om te horen wat we hebben gedaan.” Welke dat dan zijn wil hij helaas nog niet verklappen.

Wat maakt het materiaal dan zo bijzonder? Naast de eigenschappen van het materiaal gaat het ook om het productieproces. Het materiaal kan namelijk heel snel geproduceerd worden en biedt veel bewegingsvrijheid qua design. Eerder sleepte Donkervoort met hun innovatieve technologie al de European Innovation Grant in High-Tech Materials and Advanced Manufacturing Technologies in de wacht. Dit hield in dat ze samen met twee andere Nederlandse bedrijven €5,1 miljoen aan EU-subsidie mochten verdelen.

Het zou in ieder geval mooi zijn als dit stukje Hollands vakmanschap van Donkervoort zijn weg zou vinden naar de Formule 1. Als dat inderdaad gebeurt, zullen we daar ongetwijfeld nog meer van horen.

Het hele interview is te beluisteren in de Nationale Autoshow.