Donkervoort begint vandaag een nieuw avontuur

Een van de kernwaarden van Donkervoort is een ultieme drang om zijn auto’s een ultralaag gewicht te geven. Aangezien het in Lelystad gevestigde bedrijf al veertig jaar bestaat, mogen we dus wel verwachten dat Donkervoort in die tijd het een en ander heeft opgestoken over lichtgewicht materialen. Zeker omdat Donkervoort zelf koolstofvezelonderdelen maakt voor zijn auto’s.

Dat de kennis van Donkervoort van lichtgewicht materialen van een hoog niveau is, werd afgelopen zomer onderstreept door de Europese Unie. De EU gaf het bedrijf van Joop Donkervoort, evenals twee andere bedrijven, in juni namelijk een beurs van 5,1 miljoen euro voor het zogenaamde project “European Innovation Grant in High-Tech Materials and Advanced Manufacturing Technologies“. Het geld moest onderling verdeeld worden en was bedoeld voor de bedrijven om hun technologie├źn verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. Inmiddels heeft Donkervoort bekendgemaakt met de productie van niet-autoproducten te zijn begonnen.

De producten zijn gemaakt van het zogenaamde EX-CORE materiaal, een koolstofvezelproduct dat door Donkervoort in eigen beheer wordt ontwikkeld. De koolstofvezelsoort combineert meerdere lagen met een speciaal uitgevonden schuimkern. Donkervoort geeft nog niet aan waarvoor het precies EX-CORE gaat ontwikkelen, behalve dat de materiaalsoort op termijn terecht moet komen in elektrische auto’s. EX-CORE moet kunnen helpen om het gewicht te verminderen voor elektrische auto’s in massaproductie.

Dat Donkervoort flink aan het uitbreiden is, wordt bevestigd door het aantal vacatures dat het bedrijf momenteel open heeft staan. Op het moment van schrijven zijn er vijf functies en zes stageposities beschikbaar.