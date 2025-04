Door deze kneiterdikke raceauto wil ook jij een Hyundai Inster

Hyundai heeft met de INSTEROID een duidelijk doel voor ogen. Tenminste, dat denken wij.

1 april is eigenlijk helemaal niet zo leuk meer in deze digitale wereld. Kijk, een lolletje vinden we allemaal leuk en als redacteur die naar nieuws aan het scouten is moet je ogen in je rug hebben. Maar doe het dan ook daadwerkelijk op de dag zelf, niet twee weken ervoor. Je sluit een grapje altijd af met ‘haha, 1 april’, wat zijn kracht een beetje verliest als je het op 22 maart doet.

Verwarring

De eerste dag van de maand is namelijk vaak een perfecte datum om echt nieuws te creëren. Waardoor wij gewoon even niet meer helemaal helder hebben of we niet in het ootje worden genomen. Bewijsstuk één: Hyundai’s aankondiging van vanmorgen. Die werd vorige week al aangekondigd door het Koreaanse merk middels teasers, en mensen die slinks proberen iets te vinden in deze teasers (zoals onze Bas) krijgen een verborgen berichtje te zien.

Hyundai INSTEROID

Maar goed, Hyundai presenteert nu daadwerkelijk wat ze teaseten en hij heet Hyundai INSTEROID. En dit kan twee kanten op gaan. Ofwel ik schrijf er nu een bloedserieus artikel over en Hyundai blijkt ons in het ootje genomen te hebben, ofwel ik doe er lacherig over en Hyundai blijkt bloedserieus te zijn. Weet dat even van tevoren, want feit is wel: Hyundai presenteert een auto met een geloofwaardig achtergrondverhaal. Wij gokken dus op een luchtig bedoelde concept die wel daadwerkelijk voor inspiratie diende.

Ontmoet dus de Hyundai INSTEROID. Die naam is een samentrekking van Inster en Steroid, alsof het een Inster op steroïden is. Of het is een Inster, of iets dergelijks. Want dat laatste is het sowieso: er is weinig meer over van de kekke kleine EV. Het kleinetje is aan alle kanten verbreed, voorzien van enorme bumpers en een gargantueske spoiler. Het is een beetje wat er gebeurt als je de Inster combineert met de N Vision 74. Maar dan met oranje accenten en bizarre putdekselvelgen. Die overigens 21 inch(!) groot zijn.

Videogame

Hyundai meent dat de cartooneske details van de INSTEROID gebaseerd zijn op de videogamewereld. Funky oranje accenten, geinige graphics en designdingetjes overal: je herkent het vast ergens van. Toch gaat er wederom onder al dat speelse wel een serieus racemonster schuil. Optisch, dan. Over de aandrijflijn wordt geen woord gerept. Wel dat de INSTEROID een Drift Mode heeft. En alsof het Pimp My Ride is, was er ruimte voor een speakerplank achter de bestuurder om geluidseffecten toe te voegen, wat middels verschillende karakters een ‘emotionele band tussen bestuurder en auto’ moet creëren.

De geinige Inster-raceauto heeft met al deze gimmicks wel een duidelijk doel voor ogen. Namelijk dat jonge, hippe mensen niet perse deze INSTEROID kunnen kopen, maar wel de straatlegale Inster die al bij de Hyundai-dealer staat. Zodat die niet in de Suzuki Ignis-val valt en ondanks zijn hippe voorkomen enkel door oma’s en opa’s wordt gekocht. Of dat gaat werken moet blijken.

Misschien was 1 april dus gewoon wel de uitgelezen dag om deze bijzondere concept car als luchtig bedoeld project te tonen. Productieplannen kun je dus per definitie op je buik schrijven voor de Hyundai INSTEROID. Wel gaat Hyundai de opgepepte Inster meenemen naar vele autoshows, waaronder de Seoul Mobility Show.