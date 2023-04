Doorjakkeren tot 11.100 tpm met deze Gordon Murray T.33 Spider

Lekker hoor, de Gordon Murray T.33 Spider is een auto die garant moet staan voor veel rijplezier voor de bestuurder!

We kennen Gordon Murray al van verschillende geweldige prestaties. Hij is namelijk onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de McLaren F1. Hij vond het echter ook tijd om een eigen automerk te starten. Zo gezegd, zo gedaan en net zoals bij veel merken plak je dan je eigen naam erop. En zo is Gordon Murray Automotive (GMA) in 2017 geboren.

Gordon Murray T.33 Spider

De line-up van supercars van Gordon Murray Automotive groeit met de toevoeging van de T.33 Spider. Het nieuwe model heeft twee verwijderbare dakpanelen voor autorijden in de open lucht, waardoor de inzittenden de atmosferische V12-motor achter de cabine kunnen horen. Klinkt ons meer als een Targa dan een Spider, maar à la. Na het verwijderen kan je lekker je haren laten wapperen in de wind en met de hand schakelen. Kan het mooier?

De panelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en zijn gemaakt van lichtgewicht koolstofcomposiet. Deze kunnen worden opgeborgen in de voorste bagageruimte, wanneer ze niet worden gebruikt. Voor het nieuwe dak moest GMA de carrosserie aanpassen vanaf de achterkant van de A-stijl.

Motor

De Spider is gebaseerd op de dichte variant, de T.33. En net zoals die auto komt de Spider met een vermogen van 617 pk en een koppel van 451 Nm uit een 3.9 V12 . Deze is van Cosworth en ligt dus achter de stoelen. Je kunt doortrekken tot er 11.100 tpm op je toerenteller staat.

Een cabrio is vaak wat zwaarder, dat is nu ook het geval. De auto weegt 1.108 kilo, dat is 18 kilo zwaarder en dat is helemaal niet zoveel, toch?

Binnenin

Niet verwonderlijk, maar de cockpit is dezelfde als die van de T.33. In het midden van het bestuurdersdisplay bevindt zich een grote analoge toerenteller. Twee secundaire schermen naast de toerenteller zorgen voor de klimaatregeling en infotainment, waaronder draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

De auto heeft tot 295 liter opslagruimte, inclusief de twee compartimenten van 90 liter aan weerszijden van de motor. Sturen doe je met een koolstofvezelstuur, terwijl beide inzittenden plaatsnemen op lichtgewicht, race-geïnspireerde koolstofvezel stoelen met lederen en alcantara bekleding.

Prijzen zijn nog onbekend, maar reken maar op aanzienlijke bedragen. Dit omdat de T.33 een prijskaartje heeft van rond de 1.37 miljoen pond. Dat is een goede anderhalf miljoen euro!