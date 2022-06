Gordon Murray komt met auto voor het gewone volk

Gordon Murray kan meer dan F1-auto’s en supercars met V12’s bouwen. Hij komt nu met een revolutionaire elektrische SUV.

Als je kunt zeggen dat je auto door Gordon Murray is ontworpen behoor je tot een héél selectief gezelschap. Er zijn namelijk niet veel mensen die een McLaren F1 in de garage hebben staan. Of een Formule 1-auto. Sinds kort zijn er ook de T.50 en T.33, maar dit zijn wederom extreem exclusieve auto’s.

De T.33 zou een mooie afsluiter zijn geweest van de carrière van Gordon Murray, maar hij denkt er nog niet aan om achter de geraniums te kruipen. Hij is inmiddels 75, maar Murray is alweer druk bezig met zijn volgende project.

Voor de afwisseling wordt dit geen V12 supercar. Integendeel, dit wordt een mainstream auto. Een elektrische SUV om precies te zijn. Gordon Murray begeeft zich hiermee in een segment met moordende concurrentie.

Gordon Murray heeft echter een troef achter de hand. Hij gaat het helemaal anders doen dan alle andere EV-fabrikanten. Murray belooft dat we door deze auto anders aan gaan kijken tegen “range anxiety en voertuigdynamiek.” Dat klinkt pretentieus, maar Gordon Murray is natuurlijk niet de eerste de beste auto-ontwerper.

De Brit met Zuid-Afrikaanse roots werkt niet aan één, maar aan twee verschillende elektrische SUV’s. De ene wordt een voorwielaangedreven vierzitter, de andere een vierwielaangedreven vijfzitter. Het zouden mainstream modellen moeten worden, dus reken niet op een Lotus Eletre-killer.

Volgens Autocar zal het ene model uitgebracht worden onder het Gordon Murray Automotive-label, maar wordt de andere SUV in opdracht gebouwd. Voor welke fabrikant is nog een verrassing.

De andere aanpak van Gordon Murray zit ‘m vooral in de productie. De SUV’s zullen namelijk gebouwd worden volgens de zogenaamde ‘iStream’-methode. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een buizenframe met sandwichpanelen. Daarmee heb je een sterk lichtgewicht platform voor de fractie van een de prijs van een normaal platform.

Gordon Murray is al heel lang met deze methode bezig, want zijn kleine stadsautootje – de T.25 – was gebaseerd op het iStream-principe. Dit project is echter nooit van de grond gekomen. We zijn benieuwd of het met Murray’s nieuwe project wel gaat lukken. Aan de populariteit van het type auto zal het niet liggen.

Bron: Autocar