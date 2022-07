Gordon Murray gaat SUV’s bouwen die 1.100 kg wegen

En ja, de SUV’s die Gordon Murray wil bouwen die zo relatief vederlicht zijn, zijn elektrisch.

Als er iets ongelukkig samen gaat, is het de opmars van milieuvriendelijke auto’s én de SUV wel. Wat er nu eigenlijk gebeurt: auto’s worden steeds groter, lomper en zwaarder, terwijl een goede milieuvriendelijke auto klein, aerodynamisch en licht is. Zo berichtten we laatst al dat de loodzware Hummer EV momenteel meer impact heeft op het milieu dan een Toyota Corolla. Je kunt je dus afvragen of het wel de kant op moet van de loodzware SUV’s met wat batterijen eronder om de wereld te redden.

Gordon Murray wil lichtgewicht SUV’s

Daarom is het streven van Gordon Murray Automotive om dit anders aan te pakken. Gordon Murray gaat namelijk twee SUV’s presenteren en het doel is om deze elektrisch én lichtgewicht te maken. En hoe! Het streefgewicht van de twee modellen is 1.100 en 1.200 kg. Dat is niet alleen lichtgewicht voor een SUV, het is gewoon vederlicht. Een Mazda MX-5 RF weegt bijvoorbeeld ongeveer 1.090 kg.

Accu’s

Gewicht is en blijft een probleem van EV’s. De SUV’s van Gordon Murray zullen ‘gewoon’ elektrische SUV’s zijn en dus moet je gewicht incalculeren voor een loodzwaar pakket. Wel zou het gaat om een compact accupakket dat zo efficiënt mogelijk gemaakt gaat worden. GMA zou een high-tech nieuw koelingssysteem toegevoegd hebben aan de batterijen om zo meer kracht te krijgen uit minder batterijen. Uiteraard wordt voor de rest van de auto het lichte gewicht bereikt door techniek van de iets minder massageproduceerde modellen van GMA zoals de T.33 en T.50.

Dubbel

Nu denk je wellicht: waarom gaat Gordon Murray SUV’s bouwen als die T.33 en T.50 het soort auto is wat je écht verwacht? Simpel: de schoorsteen moet roken. Een nobel streven van het merk is dat ze niet hun ziel verkopen aan een willekeurig Aziatisch automerk en hun eigen platform ontwikkelen. Van alles is aangeschaft in het Verenigd Koninkrijk om vooral vanuit het thuisland van Murray te opereren. Ook de nieuwe CEO Philip Lee is Brits. Wat we kunnen verwachten van de vederlichte SUV’s is nog niet echt bekend, maar er wordt gericht op de lagere segmenten zodat ook jij ze wellicht kunt betalen. (via Autocar)