In beeld: geblunder in Bakoe, Vrije Training 1 afgelast

Niet het beste begin van het F1-weekend.

Zondag is het tijd voor alweer de vierde F1-race dit seizoen: de GP van Bakoe, Azerbeidzjan. Op het Baku Street Circuit gaan onze favoriete coureurs weer elkaar te lijf, maar eerst even wat trainingen. Normaliter zouden we jullie nu wat tijden geven waarop ‘nooit wat te baseren valt’, maar dat kunnen we niet. De training is afgelast.

Dat komt allemaal door George Russell. Nee, niks ten nadele van de jonge Williams-coureur, maar het is wel zijn auto die ervoor deed zorgen dat er bijzondere dingen gebeurden op het stratencircuit van Bakoe. Stratencircuits zijn tof, maar dingen als verkeersdrempels en andere oneffenheden moeten dan wel weggehaald worden. Zo kon het gebeuren dat men een putdeksel over het hoofd zag. Zo ook Russell, maar die mag er toch vanuit gaan dat het circuit egaal is. Daarom kunnen we hem moeilijk de schuld geven van het feit dat zijn auto uit de race ligt, misschien wel permanent beschadigd is. Ondertussen is de training afgekapt zodat ze alles kunnen opruimen en Russell’s bolide kunnen afslepen.

Dat is al knap vervelend, helemaal voor Williams en Russell. Nog vervelender is het wanneer de auto wordt afgesleept door een takelwagen. De takel staat net iets te ver omhoog, waardoor de truck tegen een gantry aan knalt. Ook die is nu beschadigd, maar niet op gevaarlijk niveau, zo te zien.

Geblunder in Baku!! Losse putdeksel rijt Williams van Russell open en dan gebeurt ook nog dit met de takelwagen…

Ook was al eerder te zien hoe Charles Leclerc de put raakte, maar hij kwam ermee weg. Over de topteams gesproken, die mogen ook even niet de baan op. Lewis Hamilton vindt dat vervelend, maar hij heeft gelukkig nog wat andere dingen om de tijd te doden.

Chaos en geblunder in Azerbeidzjan dus, F1 kijken gaat hem vanmiddag niet meer worden, waarschijnlijk. Het is aan te raden om net als Lewis even iets anders te gaan doen.