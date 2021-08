BMW Audi Cabriolet mag niet door Frankrijk rijden

Een super premium BMW Audi Cabriolet mag niet door Frankrijk cruisen.

Een dikke premium auto kopen is heel erg duur. Het is immers een premium auto. Als je een premium cabriolet wil, dan is het bijna dubbelop. Dat is op zich geen probleem, maar wel als je niet over voldoende moneten beschikt of premium maar een holle frase vindt.

In principe is er toch gewoon op een auto een dure badge geplakt met een navenant prijskaartje? Dat moet de eigenaar van deze BMW Audi Cabriolet gedacht hebben. Het idee is simpel. Men pakt een Citroen Xantia, een van de meest comfortabele D-segment auto’s uit de jaren ’90. Vervolgens pak je een cirkelzaag en haal je het dak eraf.

BMW Audi Cabriolet

Je plakt een BMW-logo op de achterzijde en de grille maak je fraaier met vier heuse Audi-ringen. Dat is niet wat we roep voor een mogelijk komisch effect, nee, de eigenaar van de desbetreffende Xantia reed daadwerkelijk zo rond en verklaarde aan de politie van L’indre dat hij op deze wijze rondreed!

De gendarmerie was er absoluut niet over te spreken. Ze herkenden de auto als een Citroën Xantia en hadden de parate kennis in huis dat hier geen cabriolet van is geweest.

Omdat de BMW Audi Cabriolet niet voldoet aan de eisen die de Franse overheid stelt aan auto’s, wordt de auto van de weggehaald en mag deze niet meer rijden. Als de auto voldoet aan de richtlijnen van de rechterlijke autoriteit, dan mag deze weer rijden. Waarschijnlijk was de carrosserie nogal slapjes.

Via: AD Auto

