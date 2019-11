Officieel: Lexus UX 300e, de eerste elektrische Lexus

Op basis van de compacte crossover UX presenteert Lexus hun allereerste volledig elektrische model.

Voordat we beginnen is het belangrijk om te benoemen dat dit niet alleen de eerste elektrische Lexus, maar überhaupt de eerste elektrische auto uit de Toyota-groep is. Uiteraard was er de iQ EV als ‘vooruit dan’ en de RAV4 en C-HR IZOA voor andere continenten. Een BEV van Toyota en Lexus hebben we in Europa nog niet officieel gezien. Geruchtmatig wordt er gesproken van een ‘boycot’ op EV’s vanuit Toyota, getuige het feit dat het dus zo lang heeft geduurd en dat Toyota met bijvoorbeeld de Mirai een hele andere boeg in slaat.

Maar goed, elektrisch rijden lijkt momenteel hetgene waar massaal op wordt ingezet. Je kan als fabrikant bijna niet je eigen pioniersplan gaan trekken: inspelen op elektrisch is het handigst. Daar komt de nieuwe Lexus UX 300e in beeld. De compacte crossover die zijn platform (TNGA-C) deelt met de C-HR, is de auto waar Lexus hun eerste BEV op baseert. Die is momenteel alleen verkrijgbaar als UX 250h, een benzine- en elektromotor.

Qua uiterlijk kun je de elektrische UX alleen herkennen aan de UX 300e-badge achterop en het woord ‘Electric’ op de achterdeuren. Het meest kenmerkende aspect van de UX is zowat identiek aan zijn broer met verbrandingsmotor: de grille. De Lexus-grille is een fenomeen geworden, omdat die op elk model het gros van de voorkant in beslag neemt. Of er ook echt luchtgaten in zitten is maar de vraag.

Op het gebied van aandrijflijn is er goed en slecht nieuws. De initiële specs zijn zeker niet waardeloos: een 54,3 kWh groot accupakket levert 204 pk (precies 150 kW, daarom zie je dat getal zo vaak bij elektrische auto’s). Snelladen is mogelijk bij de UX 300e. De actieradius is 400 kilometer en dat klinkt heel netjes. Maar, dat is gemeten via de NEDC-cyclus. Deze cyclus staat garant voor het nogal optimistisch maken van rijbereik, daarom is men overgestapt op WLTP. Kijkend naar de vergelijking tussen de cycli zal de UX 300e dus op zo’n 300 km WLTP uitkomen.

Zo’n rijbereik is het probleem niet, als de prijs er naar is. Lexus geeft ons nog geen concreet bedrag. Kijken we naar de benzine-UX, dan zal die prijs niet precies voordelig worden. Goed, de 44.495 euro die de UX 250h in Nederland kost is veel: Nederland is nog niet zo vriendelijk voor de hybride modellen van Toyota waar geen (PH)EV op staat. In omringende landen gaat de hybride UX voor een rug of 35 de deur uit en de ervaring leert dat elektrische auto’s altijd duurder uitvallen. Bovendien zal Lexus niet inleveren op hun kwaliteit en dat kost ook geld. In een uitgebreid overleg met @willeme komen we uit op een bedrag van rond de 50.000 euro. Lexus spreekt zelf over acht procent bijtelling, maar het is nog maar de vraag of dat over het hele bedrag zal zijn.

Medio 2020 zal de UX 300e leverbaar worden in Nederland.