Drie keer raden hoe Fiat een mijlpaal viert

Fiat heeft weer wat te vieren en het laat zich makkelijk raden hoe ze dat vieren.

Een tijdje geleden namen we jullie mee in de wondere wereld van Fiat 500-versies. Dat zijn er namelijk nogal wat. Het merk kon echt elke scheet die ze lieten vieren met een kekke badge en een kleurtje voor de Fiat 500. En dat is nog steeds gaande voor de uitgaande 500 (312) die nog steeds gebouwd wordt.

Fiat 500e

De opvolger van de Fiat 500, de 500e (332), heeft ook al een paar keer een speciale badge mogen ontvangen. Het verrast dus helemaal niemand dat er nu weer wat te vieren is en het Italiaanse merk dat viert middels een speciale 500 die de Fiat 500 Mirafiori heet.

Mirafiori

Wat viert deze dan precies? De kenner weet waar Mirafiori voor staat. Dat is namelijk een grote fabriek in Turijn van Fiat/FCA die al decennialang in gebruik is. Bijna alles van Fiat rolde hier van de band, maar ook vele Lancia’s en Alfa’s zijn hier gebouwd. Tegenwoordig worden de Maserati Ghibli, Quattroporte en GranTurismo hier gebouwd, evenals de 500e.

Made in Italy

Het kan aan ons liggen, maar dat Fiat dit nu even benadrukt, al dan niet met een speciale 500e, voelt als een soort wraakactie. De minister voor Made in Italy in Italië heeft Stellantis in korte tijd twee keer op de vingers getikt vanwege het ‘vals adverteren’ van Made in Italy-producten. Zo heeft Alfa de naam van de Milano moeten veranderen in Junior omdat een auto die in Polen wordt gebouwd ‘Milano’ noemen niet mocht. En een Italiaans vlaggetje op de in Marokko gebouwde Fiat Topolino mocht ook niet. Het zo prominent adverteren van de Mirafiori-fabriek voelt een beetje alsof Fiat laat zien: kijk, wij bouwen zeker nog genoeg in Italië.

500 Ibrida

Wat je al wist, omdat we dat al eerder berichtten: Fiat komt ergens rond 2025 met een hybride-versie van de 500e. Deze zal ook in de Mirafiori-fabriek gebouwd worden. Verdere details hierover blijven nog schaars, behalve dat de auto de naam 500 Ibrida krijgt. Wederom in het Italiaans (Ibrida=hybride), om nogmaals te benadrukken dat deze auto door Italië, voor Italië is. Zo kan ‘ie wel weer.

En die speciale editie dan? Oh ja. Deze auto staat dus symbool voor de Mirafiori-fabriek, maar viert ook dat het 50 jaar is nadat de Fiat 131 Mirafiori debuteerde in 1974. De 500e Mirafiori is uitgevoerd in een zeer lichte tint blauw met een donkerblauw dakje. Ook krijg je op de schouderlijn een speciale badge met de skyline van Turijn en ‘Mirafiori’ uitgeschreven. En om het Made in Italy-gevoel te versterken, krijgt alleen de Italiaanse markt deze speciale editie.