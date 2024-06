Risico dodelijk ongeval neemt ‘explosief’ toe bij 130 km/u

130 km/u rijden is relatief gezien extra levensgevaarlijk ten opzichte van 100, aldus een onderzoek.

Het is de grote belofte van het nieuwe kabinet: 130 km/u rijden waar dat weer kan. Met als belangrijke kanttekening: het kan eigenlijk nergens. Lachen, huilen en alle andere emoties: het geduld van de automobilist wordt weer lekker getest.

Ongevallen

De hoofdreden voor de verlaging naar 100 km/u was natuurlijk uitstoot. Maar in het proces creëer je wegen met minder geluidshinder en relatief gezien extra veiligheid. Nou is 100 km/u ook hard zat, maar een ongeval met 130 km/u heeft een nóg ergere afloop. En dat valt niet tegen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Explosieve stijging

Zo stelt het KiM dat de kans op een dodelijk ongeval stijgt met 6 à 7 procent per gereden kilometer per uur boven de 100. Die lijn gaat echt vrij snel omhoog, tot zeven keer zo groot bij 130 km/u. Directeur van het KiM Henk Stipdonk zegt dat de belangrijkste reden is dat je reactietijd langer is. Da’s logisch, evenals zaken zoals dat je auto een langere remweg heeft op dergelijke snelheden.

Uitstoot en geluid

En die andere zaken die veranderen bij 130 km/u rijden, uitstoot en geluid, hebben ook een negatieve impact. Precieze cijfers worden hierbij niet genoemd, maar wel dat de verandering minder explosief is dan bij veiligheid. De uitstoot stijgt iets harder dan de geluidsoverlast, trouwens.

Het KiM wil trouwens niet dit rapport de wereld in sturen om een politiek statement te maken, eerder om de discussies in de politiek bij te staan met cijfers. Hoe dan ook, veiligheid blijkt dus wellicht een dingetje wanneer we weer 130 km/u mogen rijden. Als dat ooit weer mag. (via BNR)

Image-credit: LaFerrari op de snelweg, door @europeancarshotsinsta op Autoblog Spots.