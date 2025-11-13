Autoblog Foto van de Maand – Oktober 2025

De strijd is spannend deze maand.

We geven nu maandelijks een cadeaubon weg met de Autoblog Spots Uploterij, maar dat betekent niet dat we gestopt zijn met de Foto van de Maand. Het is daarom de hoogste tijd om te kijken naar de beste foto’s van oktober. Voor de winnaar hebben we een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 klaarliggen.

Ons vaste jurylid Eric van Vuuren is helaas niet beschikbaar deze maand, maar we hebben wel weer een gastjurylid. Dat is Arnold a.k.a. @archiebald die vorige maand de winnende foto maakte. Hij mag daarom meebeslissen over de nieuwe winnaar.

Dit is een foto waar de Alfisten onder ons (en wie is dat nou niet?) heel blij van zullen worden. @daviddewijnphotography kreeg drie prachtige Alfa’s voor zijn lens: een klassieke GT 1300 Junior, een Giulia Quadrifoglio én een 8C Competizione.

Machiel: “Wat een heerlijke shoot met de Italiaans driekleur in autovorm. Drie auto’s fotograferen kan een hele uitdaging zijn, maar David heeft alle drie mooi in het frame gekregen. Dankzij het fraaie avondlicht komen de Alfa’s heel mooi uit de verf. Er zijn vast genoeg mensen te vinden die deze foto boven hun bed willen hangen!”

Arnold: “Persoonlijk vind ik meerdere auto’s op één foto zetten altijd lastig. Het wordt snel cliché of er is er één gewoon niet goed zichtbaar. Dat gevoel heb ik bij deze plaat niet. Drie prachtige auto’s die goed op de foto staan. Gewoon een goede foto! Mooi als achtergrond. Zeker als ze alle drie van jezelf zijn.”

Het is geen 911, maar ook de 944 is een hele fotogenieke auto. @jdomedia zocht met een champagnekleurige 944 de duinen op, en dat leverde mooie plaatjes op.

Machiel: “Deze foto is behoorlijk donker, maar zorgt juist voor een sfeervol plaatje. De lampjes aan het hek zorgen ervoor dat de auto niet compleet wegvalt tegen de achtergrond en de zon die ondergaat in de zee vormt een prachtige achtergrond. Kortom: een fraai tafereel.”

Arnold: “De hele vibe klopt voor mijn gevoel bij deze foto, de kleurtonen zijn goed, de lampjes rondom aan, in de duinen met zo’n iconische auto. Heel erg lekker ook met het dieptegevoel wat de bossage aan de voorgrond geeft.”

@basteeld was aanwezig bij de 6 uur van Spa, waar hij een legendarische auto in een legendarische bocht wist vast te leggen. Met deze foto wint hij de Autoblog Foto van de Maand!

Machiel: “Deze foto is in één woord episch. De rijke, warme kleuren, de prachtige omgeving en de bewegingsonscherpte: alles komt samen in een prachtige foto. De zonnestralen die het oog naar de auto leiden zijn natuurlijk de kers op de taart.”

Arnold: “Hier word ik blij van, m’n eerste reactie was echt een ‘Ja! Dit is vet.’ Een GT40, op Spa, met een tegenlicht zonnetje, belichting is top, snelheid die erin zit. Gewoon een goeie plaat.”

@basteeld is hierbij unaniem uitgeroepen tot de winnaar. Hij krijgt een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij we wederom een waardebon hebben voor de winnaar. Bovendien verloten we een extra bon ter waarde van €100 random onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!