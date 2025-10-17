Drie keer raden waar de Ferrari SC40 zijn inspiratie vandaan haalt

Ontmoet de Ferrari SC40: eindelijk is er een Ferrari die één van de grootste iconen uit de geschiedenis eert.

Wilde je bewijs dat Ferrari soms uit het niks komt met aankondigingen? Zojuist nog meldden we dat Ferrari binnenkort met 20 nieuwe modellen komt. En wat gebeurt er enkele minuten later: een nieuw model. Alleen vragen we ons af of deze ‘meetelt’ in die telling. Het gaat namelijk om een model uit de welbekende SP-serie.

SP-modellen

Ook al lijkt Ferrari dezer dagen sowieso een beetje terug te grijpen naar het verleden, de SP-modellen deden dat vaak toch al. Deze one-offs dan wel few-offs zijn vrijwel altijd een eerbetoon aan een vroegere Ferrari. Vaak een klassieker die een winst op Le Mans, de Mille Miglia of de Targa Florio op zijn naam mocht schrijven. Nieuwe tijden vragen om nieuwe iconen en een auto waarvan we al lang een ’throwback’ hadden verwacht is eindelijk hier: dit is de Ferrari SC40. En als dit gepresenteerd zou worden als de opvolger van de 296, had je het wellicht nog geloofd ook.

Ferrari SC40

Maar goed, het is een SP-model. En ja, het is een hommage aan de Ferrari F40. De Ferrari SC40 is een moderne interpretatie van deze inmiddels klassieke supercar uit de ‘Big Five’ van het merk. Het is zo’n vorm die uit duizenden te herkennen is. Op zich doet de SC40 het nog vrij goed: in de algehele vormgeving is zeker wel F40 te herkennen. Spits front met koplamplenzen die in de welving van de voorkant geïntegreerd zitten, hoekige achterkant en natuurlijk die kaarsrechte spoiler. De spoiler is wel iets kleiner dan op een echte F40, maar goed.

De knipogen naar de Ferrari F40 gaan overigens verder in de SC40. De opvallende inlaten aan de zijkant bijvoorbeeld. En extra gaten boven de achterwielen. Dit was op de F40 een NACA-duct, maar goed. Ook is de achterkant één groot deksel dat een basis van carbon-kevlar onthult. Deze bijzondere vorm van koolstofvezel speelde een grote rol bij de F40. Het gaat overigens om echt carbon-kevlar en dus geen groengekleurd normaal carbon, voor zover wij begrijpen.

Creatieve vrijheid

Toch belooft Ferrari altijd dat de SP-modellen terugblikken op de grote helden, maar ook wat moderniteit erin gooien. Zo is het interieur, ondanks rode stoelen en wederom gebruik van carbon-kevlar, vrijwel identiek aan het interieur van een 296 GTB. De reden is simpel: onderhuids is dit een 296 GTB. Qua motorgrootte heb je dan net als het origineel een 2.9 liter grote unit met twee turbo’s. Met als enige nadeel dat je twee cilinders mist.

Waar die moderniteit dan wel creatieve vrijheid ook terugkeert is die spitse voorkant. De koplampen die ‘afdruipen’ naar de zijkant zijn meer Ferrari SC40 dan F40. En het bijzondere ‘glaswerk’ (het was perspex) van de F40 bovenop de motorruimte wordt ook maar slechts subtiel overgenomen. Er wordt vaak grof geld betaald voor dit soort one-offs, dus je hebt de vrijheid om echt alles te doen. Oh ja, en misschien wel de grootste misser: wat was ook alweer het kleurenpalet van de Ferrari F40? Van Enzo, wiens laatste Ferrari in zijn levenstijd de F40 was, mocht de F40 enkel in het rood.

One-off

Maar goed, ook dat zullen we maar scharen onder de creatieve vrijheid. De Ferrari SC40 is de eerste SP sinds de SP-8 uit 2023 en ook al worden er soms een handjevol gebouwd, dit blijft de enige SC40. Waarom ‘ie niet SP40 heet? Dat weet de eigenaar, die altijd mee mag bepalen hoe het ding gaat heten. SC kan zo de initialen van de eigenaar zijn, weet jij veel. Overigens verwachtten we een F40-achtige few-off dankzij het tekenen van Lewis Hamilton bij Ferrari, die al eens bekend maakte dat hij een ‘Ferrari F44‘ wel zag zitten. Maar dat staat dus compleet los van deze SC40. Oei.

