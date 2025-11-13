Gek stukje ‘kostenbesparing’ op de BMW M3 is expres zo ontworpen

Kostenbesparing op de BMW M3? Nee joh, dat hoort zo en oogt zelfs cooler, aldus het merk zelf.

Soms kom je een BMW 3 Serie tegen met de bumpers en velgen van een M3 als poging om een standaard Dreier te laten lijken op zijn sportieve broer. Maar er is meer nodig dan dat. Ook al is een M3 altijd gebaseerd op een 3 Serie, de verschillen zijn aanzienlijk. Bij de G80 is het helemaal overduidelijk. Niet alleen is het hele front anders, ook aan de achterkant is het verschil direct overduidelijk. Vanuit elke hoek, eigenlijk. Dat heeft er uiteraard mee te maken dat een M3 veel breder is gemaakt, met bredere wielkasten om het bij te staan.

‘Kostenbesparing’

Bij een spatbord aan de voorkant is die verbreding bijstaan met een grotere wielkast eenvoudig. Je moet immers toch al om een nieuwe motorkap, voorbumper en lampen heen werken, dus daar de boel verbreden is betrekkelijk makkelijk. Achter moet je dan toch wel bij het hele zijpaneel de boel verbreden, dat is iets lastiger en ingrijpender gezien de 3 Serie-basis. Maar goed, ook dat gebeurde bij de M3. Alleen zijn de marges rondom die wielkast wel erg klein en daardoor ontstaat een wat gek designdingetje.

Zoals je hopelijk op één van de afbeeldingen boven of onder kan zien, zou eigenlijk de lijn die de wielkast verbreedt op de BMW M3 door moeten lopen in de achterdeur. Dat gebeurt echter niet, waardoor deze in plaats daarvan vrij abrupt eindigt. Je kan je er iets bij voorstellen waarom zoiets gebeurt. De BMW M3 deelt nog wel zijn voor- en achterdeuren met de BMW 3 Serie, en ondanks de verbreding is het fijn als je die gewoon uniform kan houden.

En dan zou je dus kunnen beweren dat het een soort kostenbesparing is voor de BMW M3. Audi RS-modellen hebben bijvoorbeeld wel vaak een andere achterdeur ten opzichte van hun standaardmodel om de verbreding op te vangen over de hele auto. BMW weigert dat. En niet alleen bij de M3: ook de M5 heeft dit fenomeen. Is BMW dan zo’n knakenpoetser dat zelfs een nieuwe deur voor je speciale modellen er niet af kan?

Expres zo gedaan

Volgens Frank van Meel, de baas van M, worden er helemaal geen knaken gepoetst bij BMW en is dit allemaal expres zo gegaan voor de M3 en M5. Van Meel legt uit aan AutoExpress dat je zo juist veel beter kan zien hoe veel breedte er is toegevoegd aan de standaard auto. Je ziet namelijk veel duidelijker dat er 25 millimeter aan toegevoegd is. Zo beweert Van Meel ook dat op de M4, waar dit trucje niet werkt omdat er veel meer plaatwerk achter de deur zit, je een ‘braver’ uiterlijk krijgt. Juist op de M3 telt dat je die extra agressie goed moet kunnen zien. “Het is net een raceauto”, aldus de M-baas. Bovendien beweert Van Meel dat ook klanten liever zien dat de deur ‘normaal’ blijft, zodat je goed kan zien dat jouw 3 Serie de M3 is.

En natuurlijk een mooie kostenbesparing, zodat de BMW M3 geen nieuwe achterdeuren hoeft te krijgen. Maar goed, dat telt dus totaal niet mee, schijnt het.